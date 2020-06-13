Открытие пляжей, гостиниц и кафе: курортные города проснулись

13.06.2020, 21:05, Новости дня

На Кубани губернатор Вениамин Кондратьев объявил об усилении контроля на въезде из других субъектов, но отменил пропуска внутри региона. То есть туристов проверили на въезде — и отдыхай. Тем более что право принимать гостей получили гостиницы вместимостью до 50 номеров. Что надо знать туристам, собирающимся в Геленджик и его окрестности?

Городские пляжи Геленджика официально открылись. Они еще не успели высохнуть после утренней грозы, а на них уже разместились сотни отдыхающих. Для курортных городов пока остаются в прошлом полностью заполненные пляжи, тысячи людей на набережной, водные аттракционы и разноголосье кафе. Сегодняшний отдых — спокойный и размеренный, с соблюдением безопасной дистанции. И после каждого гостя шезлонги будут проходить санобработку. По пляжу уже расставили зонты. Зону купания проверили водолазы.

"Мы вложим все силы, все возможности для того, чтобы максимально организовать все и встретить гостей", — сказал Андрей Гришай, администратор пляжа.

В столовых друг от друга отодвинули столы — для соблюдения безопасной дистанции. Несмотря на то что запуск гостиниц с соблюдением новых требований обходится отельерам недешево, цены многие обещают держать на уровне прошлого года.

"Очень рады тому, что появилась возможность открыться. Бронирования идут очень активно", — отметила управляющая отелем Анна Рябинина.

Медленно, но верно курорты становятся похожими на себя прежних. Парки и набережные наполняются любителями прогуляться и прокатиться. Заработали музеи, правда, пока по предварительной записи. Водители спустя 2 месяца езды по спецпропускам начали передвигаться между городами и районами свободно.

От палящего солнца теперь можно спрятаться на террасе — летние кафе и рестораны открылись. Города впервые за последние годы так поздно — в июне — включили фонтаны.

Курортные города будто проснулись. За то время, что Краснодарский край был на карантине, сюда не приехали почти полтора миллиона туристов. Многие перенесли бронирования на июль. Так что в следующем месяце курорты ждут привычного летнего пика.