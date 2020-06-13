 

Два футболиста покинут “Пари Сен-Жермен”

13.06.2020, 21:05, Новости дня

Нападающий Эдинсон Кавани и защитник Тиаго Силва покинут "Пари Сен-Жермен" по окончанию сезона. Эту информацию подтвердил спортивный директор чемпионов Франции Леонардо Араужо.

Контракты уругвайца и бразильца истекают нынешним летом. Клуб не будет предлагать им новых соглашений. Кавани, выступавший за "ПСЖ" с 2013 года, и Тиаго Силва, пришедший в команду годом раньше, будут подыскивать себе новые клубы, сообщает РИА Новости.

Также Леонардо не исключил ухода еще нескольких футболистов. Высока вероятность что покинут ряды чемпионов Франции защитники Тома Менье, Левен Курзава и форвард Эрик Шупо-Мотинг.



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