Стрельба на востоке Москвы: ранен один человек

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13.06.2020, 21:05, Новости дня

Стрельбой закончился конфликт между двумя мужчинами на Бойцовой улице на востоке Москвы. Пострадал один человек, он госпитализирован с ранением в живот.

Сообщение о стрельбе в районе дома номер 1 на Бойцовой улице поступило в полицию вечером в субботу, 13 июня. Стрелявший с места происшествия скрылся. Предположительно, он использовал травматический пистолет. Мужчину разыскивают.

На месте происшествия работают полицейские, они установят причины и обстоятельства случившегося, пишет ТАСС.



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