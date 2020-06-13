Мнение: Рост рынка вопреки кризису, голос американских полицейских и возмущение лутинг-леди

13.06.2020, 21:00, Разное

1. На дворе мировой кризис, а американские корпорации Эппл и Майкрософт стали первыми в истории компаниями, чья капитализация превысила 1,5 триллиона долларов. Немногим хуже дела идут у Амазона (1,3 триллиона) и у Гугла (1 триллион).

Причины роста понятны. В спасение западных экономик вливаются триллионы долларов, часть этих средств оседает на рынке акций. К тому же, в условиях самоизоляции именно интернет-компании выглядят логичным выбором для инвесторов.

Полагаю, рост будет не вечным. Коронавирус закончится, а проблемы с экономикой США никуда не денутся. Пишут про это и американские аналитики:

https://lenta.ru/news/2020/06/11/bubble/

Опрошенные CNBC финансисты заметили в экономике США «пузырь», подобный тому, что имел место в 2000 году на рынке «доткомов». Они советуют инвесторам внимательнее относиться к вложениям и пересмотреть портфели.

До сих пор аналитики указывали на аномальный рост американского фондового рынка вопреки пандемии коронавируса и массовым протестам и называли его хорошим знаком. Однако теперь некоторые из них видят в сложившейся ситуации риски как для инвесторов, вложившихся в акции американских компаний, так и для экономики страны в целом.

Многие из них называют наблюдаемое на рынке «ралли» (состояние продолжительного планомерного роста котировок) необоснованным и необъяснимым. Они указывают на риск возникновения «пузырей» — явления, когда переоцененные активы резко дешевеют.

2. Американские полицейские тем временем жалуются на свою горькую участь:

https://lenta.ru/news/2020/06/11/police/

…многие полицейские все чаще сообщают об актах агрессии в их адрес со стороны жителей страны, причем речь идет как о словесных оскорблениях, так и попытках причинить физический вред, например, бросить бутылку или кирпич. Так, за две недели протестов 749 сотрудников полиции по всей стране получили травмы в результате беспорядков. Из них 150 пострадали во время митингов в столице США Вашингтоне — там 22 полицейским потребовалась госпитализация. Кроме того, известно, что двое офицеров полиции были убиты в штате Северная Каролина, однако обстоятельства их смерти пока точно неизвестны.

«Работа в правоохранительных органах — единственная работа, на которой в тебя бросают камни, кирпичи и коктейли Молотова просто потому, что у тебя та же профессия, что у кого-то, кто совершил нечто ужасное в тысячах километрах отсюда», — посетовал глава Международной ассоциации начальников полиции Стивен Касстевенс (Steven Casstevens). По его словам, работа полицейских незаслуженно осуждается в обществе, а ее важность и сложность часто недооцениваются. Как отметил лидер профсоюза полицейских Лос-Анджелеса Роберт Харрис (Robert Harris), офицерам часто приходится стоять в оцеплении по 12-14 часов, подвергаясь при этом атакам со стороны граждан.

3. Забавное видео из США:

https://twitter.com/MarkDice/status/1270165231986040833

Эта женщина очень расстроена тем, что она не может разграбить магазин мобильных телефонов, потому что его охраняют вооружённые владельцы.

Особенный гнев у лутинг-леди вызывает тот факт, что часть охранников также имеет чёрный цвет кожи.