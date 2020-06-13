“Конченный человек”: Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с Ефремовым

13.06.2020, 20:50, Разное

Артист посвятил товарищу несколько постов на своей странице в соцсети “ВКонтакте”. По его словам, коллега – заблудшая овца, а точнее пьяный баран, несущийся напролом. Парадокс же заключается в том, что именно таким Михаила Ефремова и любили в последнее время, отметил он.

Исполнителями преступления Иван Охлобыстин считает тех, кто спаивал актера. По его мнению, Ефремов заигрался настолько, что утратил здравый смысл, здоровье, свободу и шагнул одной ногой в ад. Он назвал коллегу гением и негодяем.

“Что по факту. Погиб человек, нет, погибли два человека – Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченный человек”, – заявил Охлобыстин. Актер призвал всех не поддаваться ненависти и жажде сенсаций, а пересмотреть отношение к нормам общественной морали и научиться состраданию.

“Пусть его осудит суд, мы уже на этом этапе не нужны. Это такой злой урок всем, кто ходит по краю!” – отметил Иван. По словам актера, он и сам скотина, потому что в первую очередь не выразил соболезнования семье погибшего.

Ефремов сошел с ума и совершил смертный грех, уверен артист. Охлобыстин видит свою задачу в том, чтобы уберечь друга от самоубийства.

Напомним, что вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль автомобиля Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон LADA.

За рулем грузовика находился 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице.