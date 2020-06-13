 

“Конченный человек”: Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с Ефремовым

13.06.2020, 20:50, Разное

Артист посвятил товарищу несколько постов на своей странице в соцсети “ВКонтакте”. По его словам, коллега – заблудшая овца, а точнее пьяный баран, несущийся напролом. Парадокс же заключается в том, что именно таким Михаила Ефремова и любили в последнее время, отметил он.

Исполнителями преступления Иван Охлобыстин считает тех, кто спаивал актера. По его мнению, Ефремов заигрался настолько, что утратил здравый смысл, здоровье, свободу и шагнул одной ногой в ад. Он назвал коллегу гением и негодяем.

“Что по факту. Погиб человек, нет, погибли два человека – Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченный человек”, – заявил Охлобыстин. Актер призвал всех не поддаваться ненависти и жажде сенсаций, а пересмотреть отношение к нормам общественной морали и научиться состраданию.

“Пусть его осудит суд, мы уже на этом этапе не нужны. Это такой злой урок всем, кто ходит по краю!” – отметил Иван. По словам актера, он и сам скотина, потому что в первую очередь не выразил соболезнования семье погибшего.

Ефремов сошел с ума и совершил смертный грех, уверен артист. Охлобыстин видит свою задачу в том, чтобы уберечь друга от самоубийства.

Напомним, что вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль автомобиля Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон LADA.

За рулем грузовика находился 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Первая прогулка: Хлоя Севиньи с сыном Ваней и бойфрендом Синишей в Нью-Йорке

16.05 / Мнение: Во Флориде разбился F-22 Raptor

30.04 / Американские специалисты продемонстрировали, как коронавирус распространяется в самолете

22.05 / Индейка Моники, трайфл Рэйчел и печенье бабушки Фиби: выходит книга рецептов по мотивам сериала “Друзья”

31.05 / Что-то запретное? Странная смерть экстрасенса-дальновизора Пэта Прайса

13.05 / Мнение: Украинские и российские расходы на Крым

11.06 / “Он гений! Ему можно все!”: бывшая жена оправдала устроившего смертельное ДТП Ефремова

19.05 / Сергей Исаев из «Уральских пельменей» во время съемки видеоролика показал себя без штанов

13.04 / В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра

18.04 / В РФ создают опытный образец комплекса для скрытного досмотра людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска