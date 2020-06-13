“Уходят огромные деньги”: алкаш-убийца Ефремов может откупиться от тюрьмы
13.06.2020, 20:50, Разное
Как сообщил “Дни.ру” астротиполог Дмитрий Шимко, с начала июня до середины июля в гороскопе
Михаила Ефремова – время опасностей. В такие периоды часто происходят непредвиденные и опасные события: мошеннические
сделки с недвижимостью, аварии, гибель.
“Согласно нумерологии, исход событий мне
видится в двух версиях, – рассказал Шимко. – Первая: Ефремов не сядет, но ему придется лишиться
огромной суммы. Не сядет в первую очередь благодаря своим заслугам. Он
сможет достичь договоренностей с родственниками жертвы. Гороскоп показывает,
что в ближайшие три года от него уходят огромные деньги. В данной ситуации можно
предположить подкуп или крупную финансовую помощь родственникам жертвы”.
Другая проблема в гороскопе артиста связана со здоровьем. “В 2019 году
в его карте появилась обостренная точка, по которой можно
предположить, что он не доживет до 60-го юбилея. С 2019 по 2022
годы – утяжеление по физическому самочувствию. Так как данная картина совпала с
трагическим происшествием, рискну предположить, что это может стать каким-то
смягчающим фактором в уголовном деле”, – продолжил астротиполог.
Вторая его версия – реальный срок, не соответствующий
тяжести преступления. “Если его посадят на пять лет, скорее всего, это будет что-то вроде колонии-поселения. И самое главное – с
возможностью выхода по УДО, как раз в 2022 году”, – добавил Шимко.
Обычно в гороскопе подсудимых, которых ждет заключение, обозначено общее утяжеление, однако у Ефремова астротиполог такой
конфигурации не увидел. Вероятно, тюрьма не станет для Михаила
Олеговича тяжелым испытанием.
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