 

Россия захотела увидеть конкретные шаги по стабилизации сферы вооружений

13.06.2020, 20:48, Новости дня

Россия рассчитывает, что консультации Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут конструктивно, и позволят наметить конкретные шаги для стабилизации, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Мы рассчитываем, что консультации, которые пройдут под руководством заместителя министра иностранных дел Сергея Алексеевича Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли будут конструктивными, позволят наметить нам конкретные шаги для того, чтобы выправлять ситуацию в стратегической стабильности», – сообщил Антонов в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

Также Антонов сообщал, что Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остается жить несколько месяцев.

Напомним, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и специальный представитель президента США Маршал Биллингсли договорились возобновить в июне переговоры по Договору о стратегических наступательных вооружениях.

Ранее СМИ сообщили, что США якобы готовы выйти из СНВ–3.



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