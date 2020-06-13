Трамп призвал выпускников Вест-Пойнта отстаивать американские ценности

13.06.2020, 20:46, Новости дня

Президент Дональд Трамп в субботу подчеркнул разнообразие выпускников Военной академии США в Вест-Пойнте и призвал молодых военных отстаивать основные ценности страны, в том числе единство.

«Вы приехали из сел и городов, из больших и малых штатов, здесь присутствуют представители всех рас, вероисповеданий, убеждений. Но когда вы приехали сюда, вы стали частью одной команды, одной семьи, гордо служащей единой американской нации», – сказал Трамп, обращаясь к более чем 1100 выпускникам.

«Вы стали братьями и сестрами, обещая быть верными одним и тем же вечным принципам, объединившись в общей миссии: защитить нашу страну, защитить наш народ и продолжать традиции свободы, равенства и свободы, за которые отдали свои жизни множество людей».

Трамп сказал выпускникам Вест-Пойнта, что они «служат примером общенациональной цели – преодоления всех различий и достижения единства… Вы воплощаете в себе один благородный принцип: долг, честь и страна».

«То, что сделало Америку уникальной – это стойкость ее институтов против вспышек гнева и сиюминутных предрассудков. В бурные времена… важнее всего то, что постоянно и вечно», – подчеркнул президент, очевидно имея в виду массовые протесты, охватившие страну с конца мая.

Генерал-лейтенант Дэррил Уильямс, суперинтендант Вест-Пойнта и первый афроамериканец, занявший этот пост, сказал курсантам, что им потребуется «моральная и физическая смелость» для решения предстоящих задач.

Участие Трампа в выпускной церемонии было подвергнуто критике, так как выпускной было решено провести во время пандемии коронавируса. Вест-Пойнт находится в 65 км к северу от Нью-Йорка, эпицентра вспышки COVID-19 в США.

Руководство академии выступило в защиту этого решения, объяснив, что курсантам в любом случае надо было вернуться в кампус для медицинского осмотра, выдачи снаряжения и обучения.

Курсантов отпустили домой в начале марта в связи с весенними каникулами, незадолго до того, как Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса. Старшекурсники вернулись в кампус в конце мая.

Участники выпускной церемонии были в масках, сидели на расстоянии 1,8 метров друг от друга, соблюдая федеральные правила и принципы социального дистанцирования. Во время церемонии маски были сняты.

Традиционное рукопожатие президента с выпускниками Вест-Пойнта в этом году отменили. Кроме того, на церемонию не пустили гостей. Родственникам и друзьям пришлось смотреть церемонию в онлайн-режиме.