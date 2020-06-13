 

Трамп призвал выпускников Вест-Пойнта отстаивать американские ценности

13.06.2020, 20:46, Новости дня

Президент Дональд Трамп в субботу подчеркнул разнообразие выпускников Военной академии США в Вест-Пойнте и призвал молодых военных отстаивать основные ценности страны, в том числе единство.

«Вы приехали из сел и городов, из больших и малых штатов, здесь присутствуют представители всех рас, вероисповеданий, убеждений. Но когда вы приехали сюда, вы стали частью одной команды, одной семьи, гордо служащей единой американской нации», – сказал Трамп, обращаясь к более чем 1100 выпускникам.

«Вы стали братьями и сестрами, обещая быть верными одним и тем же вечным принципам, объединившись в общей миссии: защитить нашу страну, защитить наш народ и продолжать традиции свободы, равенства и свободы, за которые отдали свои жизни множество людей».

Трамп сказал выпускникам Вест-Пойнта, что они «служат примером общенациональной цели – преодоления всех различий и достижения единства… Вы воплощаете в себе один благородный принцип: долг, честь и страна».

«То, что сделало Америку уникальной – это стойкость ее институтов против вспышек гнева и сиюминутных предрассудков. В бурные времена… важнее всего то, что постоянно и вечно», – подчеркнул президент, очевидно имея в виду массовые протесты, охватившие страну с конца мая.

Генерал-лейтенант Дэррил Уильямс, суперинтендант Вест-Пойнта и первый афроамериканец, занявший этот пост, сказал курсантам, что им потребуется «моральная и физическая смелость» для решения предстоящих задач.

Участие Трампа в выпускной церемонии было подвергнуто критике, так как выпускной было решено провести во время пандемии коронавируса. Вест-Пойнт находится в 65 км к северу от Нью-Йорка, эпицентра вспышки COVID-19 в США.

Руководство академии выступило в защиту этого решения, объяснив, что курсантам в любом случае надо было вернуться в кампус для медицинского осмотра, выдачи снаряжения и обучения.

Курсантов отпустили домой в начале марта в связи с весенними каникулами, незадолго до того, как Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса. Старшекурсники вернулись в кампус в конце мая.

Участники выпускной церемонии были в масках, сидели на расстоянии 1,8 метров друг от друга, соблюдая федеральные правила и принципы социального дистанцирования. Во время церемонии маски были сняты.

Традиционное рукопожатие президента с выпускниками Вест-Пойнта в этом году отменили. Кроме того, на церемонию не пустили гостей. Родственникам и друзьям пришлось смотреть церемонию в онлайн-режиме.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Новые украинские антироссийские санкции назвали “днищем”

13.05 / Одесский губернатор Куцый заявил, что уволил своего зама из-за невыплат медикам. Тот утверждает, что главе ОГА поручили убрать всех “порошенковских”

25.04 / В Москве закроют несколько вестибюлей станций метро

10.04 / Трамп призвал Конгресс утвердить выделение 250 млрд долларов для помощи малому бизнесу

12.05 / Татьяна Навка: прислушивайтесь к своему организму

07.05 / Путин и Токаев обсудили вопросы борьбы с коронавирусом

04.06 / По факту пропажи 10-летнего мальчика в Пермском крае завели дело

22.05 / Трамп закрывает небо. Очередной договор с США может превратиться в пустышку

10.04 / В районе Аляски перехвачены два российских военных самолета

22.04 / Глава Генштаба РФ провел переговоры с главкомом ОВС НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска