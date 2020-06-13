VOAэкспресс 13 июня 2020

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13.06.2020, 20:46, Новости дня

Starlink

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту уже девятую по счету группировку спутников в рамках проекта Starlink. Проект компании SpaceX предусматривает развертывание на орбите целой плеяды микроспутников для создания глобального интернет-покрытия. ⁣

Правосудие и Голливуд

Печальная история актера Михаила Ефремова вызвала шквал разноречивых мнений в социальных сетях и на российском ТВ. Как уже сообщалось, 8 июня в состоянии сильного алкогольного опьянения актер стал виновником лобового столкновения своего джипа с фургоном.

Ефремову были предъявлены обвинения. Пока исход дела не ясен, хотя подобные инциденты – в том числе в США – не редкость. А как обходилось американское правосудие со звездами Голливуда и шоу-бизнеса, попадавшими в аналогичную ситуацию?

Как выживает малый бизнес?

История Али, владельца маленького кафе в Нью-Йорке, пострадавшего от погромов, но продолжающем печь хлеб для всего района, бесплатно кормить нуждающихся и включать на всю громкость революционные песни.

Глобальный индекс миролюбия

На этой неделе австралийский Институт экономики и мира опубликовал очередной рейтинг «миролюбивости стран мира». Возглавили рейтинг Исландия, Новая Зеландия и Португалия. Соединенные Штаты не изменили свою позицию с прошлого года, оказавшись на 121 строчке рейтинга. ⁣Не изменила своей позиции в списке и Россия: занимая 154 строчку, она оказалась между Суданом и Центральноафриканской Республикой. ⁣



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