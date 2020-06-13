 

Daily Telegraph – внук Черчилля посетовал на утрату британцами нравственных ориентиров

13.06.2020, 20:42, Новости дня

Внук Уинстона Черчилля осудил «невыразимые и трусливые» действия анархистов и крайне левых активистов, которые осквернили статую его деда в прошлые выходные. В интервью The Daily Telegraph он заявил: «Создаётся ощущение, что общество потеряло свои ориентиры». При этом он назвал «абсолютно отвратительным» то, что крайне правые собрались охранять статую Черчилля.


Reuters

Николас Соумс, внук Уинстона Черчилля, заявил о том, что британское общество потеряло свои нравственные ориентиры, пишет The Daily Telegraph. Именно так в интервью британскому изданию он прокомментировал уличные беспорядки, из-за которых мэр Лондона Садик Хан распорядился закрыть статую бывшего премьера Британии щитами

Соумс — консерватор, который был в своё время членом парламента и входил в состав британского правительства. Он осудил «невыразимые и трусливые» действия анархистов и крайне левых активистов, которые «захватили» протестное движение Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») и осквернили памятник Черчиллю, нанеся на него слово «расист».

«Миллионы и миллионы людей по всему миру, которые следят за Великобританией, будут удивлены тем, что статуя Черчилля и наш национальный военный мемориал Кенотаф могут быть испорчены таким отвратительным образом, — отметил Соумс. — Люди, участвующие в маршах, не собирались этого делать, но очень, очень маленькая, чрезвычайно взрывоопасная группа, которая захватила совершенно ответственные демонстрации, ведёт себя невыразимым и трусливым образом. Создаётся ощущение, что общество потеряло свои ориентиры».

Соумс также заявил в интервью The Daily Telegraph, что мэр Лондона был прав, когда последовал совету полиции и закрыл ряд столичных памятников защитными конструкциями. Однако внук Черчилля был глубоко расстроен тем, что статуя его деда была на прошлых выходных испорчена и теперь нуждается в защите.

В преддверии «контрдемонстраций», провести которые в центральном Лондоне грозились крайне правые, Соумс назвал «абсолютно отвратительным» то, что фашистские группировки собираются «встать на стражу» статуи Черчилля на Парламентской площади, чтобы защитить памятник от новых актов вандализма.

«Мысль о том, что крайне правые будут стоять на страже Черчилля, абсолютно отвратительна», — подчеркнул он.

Соумс также посетовал на то, что в прошлые выходные полиции не было оказано достаточной поддержки.

«Я ужаснулся, увидев полицейских, на которых не было вообще никакой защиты, многие участники уличных беспорядков гонялись за ними. Это нужно остановить», — подчеркнул внук Черчилля.

Между тем, как пишет The Daily Telegraph, британский премьер Борис Джонсон осудил действия властей Лондона, решивших закрыть статую Черчилля щитами. Он назвал этот шаг «абсурдным» и «постыдным».

«В нынешних событиях меня огорчает то, что возникла ситуация, при которой статую Уинстона Черчилля, национального героя, пришлось закрыть щитами из-за опасения по поводу насильственного нападения. И, на мой взгляд, это абсурдно и неправильно», — подчеркнул Джонсон.

Он также выразил понимание «законных чувств негодования» в связи с убийством в американском штате Миннесота афроамериканца Джорджа Флойда, однако, по словам премьера, протесты «были захвачены экстремистами, склонными к насилию».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Половина украинцев назвали ошибкой запрет российских соцсетей

24.04 / Саакашвили о возможном назначении: Не собираюсь прыгать через голову, звонить лидерам фракций, решение должны принять депутаты самостоятельно

11.05 / В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом

29.05 / В Госдуме назвали сроки открытия российских пляжей

13.05 / Путин раскритиковал работу сайта госуслуг

09.05 / В Великобритании снова выросли суточные потери от коронавируса

01.05 / Врач уточнил, кто попадает в реанимацию с COVID-19

27.05 / Двухнедельный карантин и еженедельные тесты для врачей: Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса до конца года

24.04 / Посол США в Польше – в Варшаве я чувствую себя в большей безопасности, чем в Нью-Йорке

02.06 / Житель Кургана поджег 13 автомобилей в автосалоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска