 

В Швейцарии Блаттер стал обвиняемым в деле о выплате $1 млн футбольных средств – СМИ

13.06.2020, 20:40, Новости дня

Федеральная прокуратура Швейцарии предъявила бывшему президенту ФИФА Йозефу Блаттеру обвинение в деле о выплате футбольных средств на сумму $1 млн. Об этом со ссылкой на документы дела сообщило 13 июня Associated Press.

Блаттера подозревают в причастности к “неумелому управлению выплатами футбольных средств”.

Дело открыто по поводу беспроцентной ссуды, предоставленной ФИФА 13 апреля 2010 года футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго.

Агентство отмечает, что платеж был беспроцентным, необеспеченным и впоследствии был отмечен как “своего рода подарок”.

В прокуратуре Швейцарии рассказали, что в мае 2020 года закрыли одно из дел в отношении Блаттера, а второе расширили – теперь в нем фигурируют бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке и исполняющий обязанности генсека ФИФА в 2015–2016 годах Маркус Каттнер.

Блаттер занимал пост главы ФИФА с 1998-го по 2015 год. Он объявил о своем уходе с должности после коррупционного скандала в организации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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