У Резникова, Ермака, Тарана и Ткаченко коронавирус не обнаружили – Офис президента

13.06.2020, 20:40, Новости дня

У членов украинской делегации, которые обсуждали во Франции нормандский формат, после возвращения не обнаружили COVID-19. Об этом 13 июня проинформировал сайт Офиса президента Украины.

“После возвращения из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. У представителей Офиса президента Украины и Кабинета Министров результаты тестов были отрицательными – COVID-19 не обнаружили”, – говорится в сообщении.

Коронавирусную инфекцию, в частности, не обнаружили у вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, министра обороны Андрея Тарана, министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака, заместителя главы ОПУ Игоря Жовквы и советника президента Украины Владимира Зеленского Руслана Демченко.

“В Офисе президента придерживаются всех мер безопасности: проводится регулярный температурный скрининг, являются обязательными масочный режим и социальное дистанцирование. Все сотрудники регулярно проходят тестирование”, – подчеркнули в ОПУ.

Делегация Украины нанесли визит во Францию 12 июня.

13 июня издание НВ писало, что в Офисе президента Украины зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Среди заболевших издание называло Резникова и Демченко, которые накануне летали в Париж.

Резников прокомментировал эти слухи так: “Наша делегация в полном составе добровольно сдала тесты на коронавирус. Ждем результаты”.

12 июня стало известно, что коронавирусом заразилась жена президента Елена Зеленская. В связи с этим Зеленский перешел на особый режим работы: он не будет участвовать в массовых мероприятиях и совершать рабочие поездки за пределы Киева.