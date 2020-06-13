 

Мнение: Обращение главы ЛНР Пасечника к шахтерам Антрацита

13.06.2020, 20:37, Разное

В продолжение темы забастовки https://colonelcassad.livejournal.com/5944513.html на шахте "Комсомольская" в Антраците и связанных с этим событий.
Тема таки дошла до главы ЛНР Пасечника, который поручил выплатить всю задолжность по зарплате до конца июля и запретил любое преследование бастующих шахтеров.
Так что публичные призывы к Пасченику напрямую вмешаться в ситуацию, таки возымели результаты, приведя пока что к частичному удовлетворению требований шахтеров.

Источник: Colonel Cassad



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