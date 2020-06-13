Мнение: Обращение главы ЛНР Пасечника к шахтерам Антрацита

13.06.2020, 20:37, Разное

В продолжение темы забастовки https://colonelcassad.livejournal.com/5944513.html на шахте "Комсомольская" в Антраците и связанных с этим событий.

Тема таки дошла до главы ЛНР Пасечника, который поручил выплатить всю задолжность по зарплате до конца июля и запретил любое преследование бастующих шахтеров.

Так что публичные призывы к Пасченику напрямую вмешаться в ситуацию, таки возымели результаты, приведя пока что к частичному удовлетворению требований шахтеров.