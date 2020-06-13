 

Личное: Неприятная правда Тины

13.06.2020, 20:30, Разное

Помните у классика: «Глупый пИнгвин робко прячет тело жирное в утесах»? Мне кажется, это он — про Канделаки.

Бедная Тина никак не может принять неприятную правду о себе. Правда выглядит так: Канделаки толстая и совсем не про фитнес.

Ещё и дура, раз так наивно пытается спрятать жирные складки живота за коряво задраной массивной ногой.


Фото: Соцсети

Канделаки — это уже не размер M. Не просто пышечка, а реально жирная бабища размера L.

У неё — даже лобок жирный, и никакие джинсы не могут это скрыть.  


Фото: Соцсети

Дебелые руки толстухи. Пузо, выпирающее вперёд. Уверенные залежи сала на причинном месте.  

И несмотря на все эти объективные показатели Канделаки никак не может отпустить тему фитнеса и правильного питания. Вцепилась в неё, как беззубый кобель в кость: вроде, и хочет погрызть — а зубок-то — нема!

С фанатичной упоротостью Тина продолжает затирать ботам в Эскортограме за спорт и диеты, выставляя себя не просто жирной и тупой бабой, но ещё и какой-то жалкой.  

Да, лично мне всегда по-человечески жалко людей, отказывающихся признавать неприятную правду о себе.

 Вот Канделаки, например, не признаёт, что она — жирная и глупая.

А какую правду о себе неприятно и даже немного страшно признать вам?

Обсудим?  

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



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