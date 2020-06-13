Эксперты: Собаки способны улучшить навыки общения у детей с аутизмом

13.06.2020, 20:30, Разное

Американские исследователи провели исследование на предмет изучения возможности терапии собаками в помощи детям, страдающих аутизмом, для улучшения их социальных навыков. По словам исследователей, методика является эффективной, но не во всех случаях.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Университет Миссури (США), является факт затруднения общения людей, страдающих аутизмом, с другими. В то же время ранее проведенные исследования коллег продемонстрировали, что присутствие животных помогает детям с аутизмом немного раскрепоститься и в разговоре ощущать себя комфортнее. В рамках новой научной работы специалисты решили проверить эффективность методики во время приема детей у врача-терапевта. В частности, одним малышам было предложено прийти со своей любимой игрушкой, другим же – провести сеанс в компании терапевтической собаки, специально обученной взаимодействию с ребенком.

Выяснилось, что многие дети при наличии рядом питомца проявляли в общении с медиком существенное оживление. Однако эксперты отметили: хотя терапия с привлечением собак способствует улучшению социальных навыков у детей, использование животных не является общим подходом в лечении. “Спектр аутизма невероятно широк, поэтому то, что может быть эффективным методом вмешательства для одного ребенка, необязательно является лучшим вариантом для другого. Мы предлагаем лишь один из способов терапии, который может подойти для ребенка”, – резюмировали исследователи.

По мнению ученых, успех методики связан с тем, что дети с аутизмом зачастую обладают более высокими показателями депрессии и тревожности. В свою очередь, терапия собак приводит к уменьшению стресса, позволяя детям ощущать себя комфортнее в обществе. К слову, говоря о физиологии, специалисты упомянули, что поглаживание собак и игры с ними способны повышать уровень окситоцина, высвобождаемого также при объятиях любимого человека. Они уверены, что совокупность таких эмоций может быть полезной для малышей с аутизмом.