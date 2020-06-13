Офис Зеленского опроверг сообщения о вспышке коронавируса

13.06.2020, 20:08, Новости дня

У представителей офиса президента Украины Владимира Зеленского и кабинета министров страны нет коронавируса, заявили в администрации украинского лидера.

«После возвращения из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. У представителей офиса президента Украины и кабинета министров результаты тестов были отрицательными – COVID-19 не обнаружено», – говорится в сообщении официального телеграм-канала офиса Зеленского.

Ранее СМИ со ссылками на источники сообщали, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского зафиксирована крупная вспышка коронавируса.

Напомним, Зеленский перешел на особый режим работы после того, как у его супруги Елены был диагностирован коронавирус. Согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия.

В начале недели Зеленский заявил, что хотел бы заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать обществу, что с COVID-19 легко бороться.