 

Офис Зеленского опроверг сообщения о вспышке коронавируса

13.06.2020, 20:08, Новости дня

У представителей офиса президента Украины Владимира Зеленского и кабинета министров страны нет коронавируса, заявили в администрации украинского лидера.

«После возвращения из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. У представителей офиса президента Украины и кабинета министров результаты тестов были отрицательными – COVID-19 не обнаружено», – говорится в сообщении официального телеграм-канала офиса Зеленского.

Ранее СМИ со ссылками на источники сообщали, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского зафиксирована крупная вспышка коронавируса.

Напомним, Зеленский перешел на особый режим работы после того, как у его супруги Елены был диагностирован коронавирус. Согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия.

В начале недели Зеленский заявил, что хотел бы заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать обществу, что с COVID-19 легко бороться.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Kia анонсировала обновленную Kia Rio для России

30.04 / В Северной Осетии произошел всплеск заражений после несанкционированной акции

13.04 / Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице

13.04 / Черноморский флот взял на сопровождение эсминец ВМС США

28.05 / Малюська заверил, что Минюст не будет продавать питомцев должников

14.05 / «Россия – страна возможностей» и РДШ усилят сотрудничество для поддержки учителей

03.06 / Московская биржа открылась ростом

11.06 / Боец UFC Петр Ян: поединок с Альдо – это шаг к моей главной мечте

14.05 / Свердловская область переходит к первому этапу послабления режима самоизоляции

18.05 / СМИ сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска