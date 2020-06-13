Названы продукты, которые вызывают воспаление печени

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13.06.2020, 20:05, Новости дня

Во время нового исследования ученым удалось выяснить, какие продукты способны вызвать воспаление печени.

Обнаружилось, что некоторые популярные продукты питания могут стать причиной развития серьезных проблем со здоровьем и ученые рекомендуют ими не злоупотреблять. По словам ученых, такими свойствами обладает рыбий жир, а также подсолнечное масло. Подобный эффект можно получить, если регулярно злоупотреблять этими продуктами питания.

Обнаружилось, что подсолнечное масло и рыбий жир вызывают повреждение печени. Во время эксперимента обнаружилось, что подсолнечное масло вызывает утолщение и рубцевание тканей печени. Рыбий жир, в свою очередь, уменьшает длину теломер печени. Чтобы избежать проблем, ученые рекомендуют заменить эти продукты на оливковое масло.



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