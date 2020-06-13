Специалисты занимаются созданием робота, который может за неделю построить двухэтажный дом

13.06.2020, 20:05, Новости дня

Ученые работают над созданием робота, который способен при помощи трехмерной печати за неделю построить двухэтажный дом.

По словам ученых, особенностью уникального робота является тросовая система. Чтобы устройство начало работать над возведением, не нужно его специально настраивать под конкретную площадь здания. Нужно выбрать необходимое расстояние башни с лебёдками, где закреплены тросы, далее – залить строительную смесь в специальную ёмкость, задать параметры и с пульта запустить процесс трехмерной печати.

По словам специалистов, использование робота способно значительно сократить сроки работ, а также устранить необходимость нахождения большого количества людей на стройке.