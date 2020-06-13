В Москве подготовлена площадка под военную технику для парада Победы

13.06.2020, 19:53, Новости дня

В Москве подготовили площадку для военной техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, сообщили в Минобороны.

«В Северо-Западном округе Москвы на улице Нижние Мневники подготовлена специальная площадка для размещения вооружения и военной техники механизированной колонны, принимающей участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Всего на площадке разместят свыше 400 единиц техники, в том числе механизированную колонну, резервную технику и технику обеспечения.

Общий размер площади, по данным Минобороны, по сравнению с 2019 годом, вырос на 11 тыс. квадратных метров, он составил свыше 9 гектаров.

На площадке оборудовали тентомобильные укрытия с пунктами мойки, покраски, обслуживания и ремонта.

«Развернутые пункты способны одновременно проводить работы по обслуживанию более 40 единиц военной техники», – уточнили в ведомстве.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные готовы к проведению парада Победы в Москве 24 июня. Для участия в параде в Москву прибыли военные из Казахстана.