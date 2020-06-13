Программа Ролан Гаррос будет сокращена

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13.06.2020, 19:52, Новости дня

Программа Открытого чемпионата Франции по теннису может быть сокращена. В частности, может быть отменен турнир смешанных пар.

Ролан Гаррос должен был пройти в Париже с 25 мая по 7 июня. В связи с пандемией коронавируса турнир из серии Большого шлема был перенесен на более поздний срок. В частности, планируется провести соревнования на осень.

Изменится и программа турнира. Будет отменен турнир смешанных пар. Возможно, не состоится турнир легенд. Сократится число участников квалификации в мужском одиночном разряде, сообщает ТАСС.



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