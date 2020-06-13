 

Лавров и Шойгу отправляются на переговоры в Турцию

13.06.2020, 19:52, Новости дня

Министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу в воскресенье, 14 июня, посетят с визитом Турцию.

Как сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства, министры прибудут в Стамбул во главе межведомственной делегации РФ, чтобы провести консультации по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес.

Переговоры будут проведены в соответствии с договоренностями президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

По информацию турецких СМИ, планируется обсудить ситуацию в Ливии и Сирии, пишет "Интерфакс".



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