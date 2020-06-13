 

Трамп решил закончить эру бесконечных войн и оставил войска в Афганистане

13.06.2020, 19:52, Новости дня

Военные США больше не будут решать чужие конфликты, пообещал американский президент Дональд Трамп выпускникам военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк, передает канал "Россия 24". 

Обратившись к выпускникам, Трамп заметил, что они начинают свою карьеру в решающий для американской истории момент. Возвращаются прежние принципы, теперь задача американского солдата — защищать свои рубежи, а не восстанавливать и разрешать конфликты в чужих странах, тем более что о них многие люди даже и не слышали. Глава государства решительно отметил, что эра бесконечных войн заканчивается. Америка не полицейский для всего мира. Но если ей будет что-то угрожать, колебаний не будет, подчеркнул Трамп.

Хотя буквально на днях он уведомил Конгресс о том, что американский военный контингент остается по меньшей мере в десятке стран, включая Афганистан, Ирак, Сирию, Турцию.

Тогда же Трамп сообщил, что новейшие гиперзвуковые ракеты США с расстояния 1600 километров смогут поразить цель диаметром около 70 сантиметров. О сроках ее готовности сказхано не было.  Ранее в Пентагоне признали, что РФ и Китай опережают США в разработке гиперзвукового оружия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Чемпионат Италии по футболу будет официально возобновлен 20 июня

05.05 / Суд в Киеве оставил под арестом подозреваемого в организации убийства Шеремета

26.05 / Утверждены рекомендации по профилактике коронавируса в фитнес-клубах

02.05 / Илларионов: На совещании Путина с правительством 11 ноября 2019 года он сказал: “Надо немедленно вакцинироваться. Кто не вакцинировался, совершил самоубийство”

05.06 / Россия продала за рубеж более 10 млн тестов на коронавирус

14.04 / Российские моряки в Стамбуле попросили вернуть их домой

10.06 / Московские власти заявили, что приложение “Социальный мониторинг” продолжит работать и после отмены режима самоизоляции

15.04 / Конструкторы ракеты для «Морского старта» решили уволиться

18.05 / В России пытались продавать выпущенные в 1990-х аппараты ИВЛ по 700 тысяч рублей

22.05 / От эксклюзивов к мемам – CNN рассказал, как одно зелёное платье открыло моде силу интернета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска