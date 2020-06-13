В США застрелили еще одного афроамериканца

13.06.2020, 19:48, Новости дня

В Нью-Джерси полицейские застрелили чернокожего мигранта из Ямайки Мориса Гордона после того, как он попытался убежать от правоохранителей, остановивших его автомобиль.

Инцидент попал на камеру видеорегистратора, направленную внутрь салона автомобиля. Гордона остановили, после того, как он двигался по шоссе со скоростью 177 км/ч, передает Eyewitness News.

Отмечается, что Гордон попытался сбежать от полицейских, несмотря на то, что он не был арестован. Правоохранители утверждают, что вступили в драку с афроамериканцем, он якобы попытался сесть за руль автомобиля полицейских.

Полицейские выстрелили несколько раз в молодого человека, после чего он скончался.

«Почему? Почему ты убил моего сына? Почему? Нужны ответы со стороны полиции. Мне нужны ответы. Моей дочери нужны ответы. Его отцу нужны ответы. Его другим братьям и сестрам нужны ответы. Моей семье на Ямайке нужны ответы», – сказала мама убитого Ракель Барретт.

Напомним, убийство другого афроамериканца Джорджа Флойда вызвали погромы по всем США. Мужчину похоронили в среду.