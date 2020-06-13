Мнение: Как Макрон победил немцев, электромобилизация Германии и пожизненное лишение прав

13.06.2020, 19:45, Разное

1. Дела у Германии идут неважно. Промышленность и экономика просели глубоко вниз, а теперь немцев ещё и заставляют расплачиваться по долгам европейских соседей. О незамеченной в России, но, тем не менее, весьма значимой победе Франции над Германией рассказывает Иван Данилов:

https://ria.ru/20200520/1571690117.html

То, чего Наполеон Бонапарт пытался добиться силой оружия, Эммануэль Макрон смог добиться дипломатией и политическим шантажом: деньгами Евросоюза теперь управляет Париж, а немецкие налогоплательщики будут оплачивать французские долги и социальные программы. Победа Эммануэля Макрона над Ангелой Меркель в вопросе “коронабондов” будет иметь для Германии и для тех немногих стран Евросоюза, которые еще сохраняют хоть сколь-нибудь здоровую бюджетную политику, примерно те же последствия, которые имела Первая мировая.<…>

Под предлогом борьбы с коронавирусом Ангела Меркель (после многолетнего и яростного сопротивления) согласилась на выпуск так называемых “коронабондов” — долговых обязательств, по которым будет отвечать Евросоюз в целом (а по сути — Германия и другие страны с более-менее стабильной экономикой), но деньги будут тратить Франция, Италия, Испания и другие страны со специфическими представлениями о бюджетной дисциплине. Объем первого транша “коронабондов” — 500 миллиардов евро. Как подчеркивает Би-би-си, “президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель договорились, что средства должны предоставляться в виде грантов”.

В переводе из бюрократических терминов в суровую экономическую практику это следует читать так: немцы, голландцы, шведы и австрийцы будут брать в долг и платить по долгам, а деньги безвозмездно пойдут на помощь странам “европейского Юга”, которые успешно сломили сопротивление “железной Ангелы”, вероятно, угрозой того, что в случае неполучения (причем безвозмездного!) этих денег еврозона будет просто уничтожена.

2. Несмотря на кризис, власти Германии отказались поддерживать своих автопроизводителей. Точнее, поддержка теперь будет исключительно «зелёной»:

https://lenta.ru/news/2020/06/05/germany_da_best/

Правящая коалиция Германии, в которую входят консервативный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), приняла план спасения от кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Пакет мер финансового стимулирования главной экономики Европы составляет 130 миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg.

В одном из наиболее острых вопросов на переговорах немецкие автопроизводители оказались в проигрышном положении. Канцлер Ангела Меркель отказалась предоставить прямую государственную поддержку на покупку автомобилей с двигателями на бензине или дизеле в то время, как субсидии на покупку электромобилей будут увеличены.

Глава ХДС объяснила, что принятый пакет мер создаст предпосылки для устойчивого развития экономики в будущем. Правительство уже давно планирует ускорить переход немецкого автопрома на электромобили. Поэтому меры, призванные спасти главную экономику Европы, решили связать с этими планами.

3. В Совете Федерации заговорили о введении пожизненного лишения прав за трёхкратную езду в нетрезвом состоянии:

https://regnum.ru/news/society/2978439.html

Неоднократное нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения должно наказываться лишением водительских прав, заявил 10 июня член Совета Федерации Сергей Леонов.

«Если водителя остановили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, первый раз его можно лишить прав на год, второй раз — на два года, — цитирует РИА Новости сенатора. — А если уже третий раз — то пожизненно».

Что скажете, коллеги? Не перегибает ли сенатор палку?