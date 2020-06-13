Певица из популярного шоу умерла от рака

13.06.2020, 19:35, Разное

У Ирины Богановской диагностировали саркому Юинга, когда ей было девять лет. Врачи сумели спасти пациентку, но спустя годы страшная болезнь вернулась. “Я жила больше десяти лет с мыслями о том, что больше не буду болеть, однако все повторилось в новой форме – у меня нашли огромную опухоль в легком”, – признавалась Ирина.

Певица решила лечиться в Москве, но здешние медики помочь не смогли. “Мне все время удаляют часть какого-то органа”, – пожаловалась Богановская. В 2017 году, преодолевая страшные боли, певица приняла участие в шоу “Успех” на канале СТС. Позже она отправилась в Израиль, где прошла облучение и химиотерапию.

В последнее время Ирина лечилась в мюнхенской клинике. После закрытия границ в связи с пандемией коронавируса певица не смогла вернуться в Россию.

В мае состояние Богановской ухудшилось. У нее обнаружили огромную метастазу в головном мозге, из-за которой отказал опорно-двигательный аппарат. Выполнив срочную операцию, врачи признали, что сделали все возможное.

Ирина впала в кому 8 июня после кровоизлияния в мозг. “Перевезти в Россию ее не могли из-за критического состояния – могла не выдержать. Необходимо было вызывать спецборт прямо в клинику с личным аппаратом ИВЛ и медикаментами. Стоимость такой транспортировки – миллионы. Семья собирала деньги и надеялась на чудо, но вчера наша Ира умерла”, – констатировали друзья певицы.

Незадолго до смерти Богановская просила родных не плакать и быть сильными. “Она любила всех нас. Всех и каждого, кто окружал ее. Она всегда хотела привнести самое светлое в жизни этих людей”, – заключили близкие певицы.