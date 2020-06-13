 

Похорошевшая звезда сериала “Интерны” Светлана Пермякова восхитила фанатов: Какая красоточка

13.06.2020, 19:35, Разное

На фото 48-летняя артистка запечатлена в наряде лимонного
цвета, с объемной укладкой и макияжем. Светлана Пермякова поздравила подписчиков
с началом рабочей недели.

Знаменитость напомнила, что жизнь
продолжается. Светлана пожелала всем позитива и добра, а также призвала беречь себя и родных.

Интернет-пользователи отметили, что самоизоляция пошла на пользу звезде. Светлана Пермякова посвежела и похорошела.

“Какая Вы красивая, Светлана!”, “Как Вам идет желтый цвет 👌🤗 Очень красивая”, “Красотка! Пионерка! 👏👏👏”, “Какая же красоточка😚”, – написали поклонники.

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Публикация от Светлана Пермякова (@s_permyakova) 10 Июн 2020 в 3:26 PDT

Карантин звезда сериала “Интерны” провела с пользой. Знаменитость устроила
на подоконниках в квартире настоящий огород.

Светлана
Пермякова посадила огурцы и кабачки в пятилитровые бутылки, в которых продают питьевую воду. Предварительно артистка отрезала у емкостей горлышки.

“Обещала
показать, как растут мои кабачки-цуккини. Мы набираем цвет. Потом буду их
опылять. Видимо, сама”, – рассказала артистка.

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Публикация от Светлана Пермякова (@s_permyakova) 30 Апр 2020 в 3:47 PDT



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