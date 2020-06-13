#VOAэкспресс 12 июня 2020

13.06.2020, 19:34, Новости дня

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи рассказал в эксклюзивном интервью «Голосу Америки»

о возможности второй волны заболеваний COVID-19

о возможности получить вакцину от COVID-19 к концу этого года

об эффективности масок

о возможной взаимосвязи массовых протестов, которые сейчас проходят в США, и новых вспышек заболевания

о том, если ли шанс, что мы когда-то сможем вернуться к привычному образу жизни

Президентские выборы в США

Джо Байден, предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии, выразил обеспокоенность тем, что президент Дональд Трамп, по его мнению, попытается «украсть» ноябрьские выборы, однако добавил, что если Трамп проиграет и не станет признавать исход голосования, то его выведут из Белого дома в сопровождении военных.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News пообещал, что, в случае поражения на выборах, он покинет Белый дом и «займется другими делами». Однако, он добавил, что «это будет очень плохо для нашей страны». Кроме того, Трамп заявил, что сделал для афроамериканцев больше любого президента США.

О роли ФСБ в структуре российского государства

Центр журналистских расследований «Досье», основанный политиком и предпринимателем Михаилом Ходорковским, опубликовал исследование «Лубянская федерация» – обширный доклад о роли Федеральной службы безопасности России (ФСБ) в жизни современного российского государства, ее структуре и практиках, финансовых интересах и политическом влиянии.

Учредитель Центра «Досье» и экс-глава ЮКОСа рассказал «Голосу Америки» о докладе, в котором констатируется доминирующая роль ФСБ в структуре российского государства.

«Дело Михаила Ефремова» в голливудском преломлении

Печальная история актера Михаила Ефремова вызвала шквал разноречивых мнений в социальных сетях и на российском ТВ. 8 июня в состоянии сильного алкогольного опьянения актер стал виновником лобового столкновения своего джипа с фургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от травм в больнице. Разлет мнений о дальнейшей судьбе актера и справедливой мере наказания для него полярный – от «Мишу нельзя сажать в тюрьму» до «Впаять на полную катушку, чтоб неповадно было».

А как обходилась американская Фемида со звездами Голливуда и шоу-бизнеса, попадавшими в аналогичную ситуацию?

Тест

Марк Твен: «В Гражданскую войну я воевал две недели. Я прошел путь от рядового до младшего лейтенанта и принял участие в битве: 15 человек с нашей стороны и один человек с другой. Мы решили, что он разведчик и застрелили его. Вражеская армия была уничтожена». Проверьте, что вы знаете о Конфедерации?