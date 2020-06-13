 

СМИ: Помпео встретится с главой МИД Китая на Гавайях

13.06.2020, 19:34, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео встретится на Гавайях с Ян Цзечи, министром иностранных дел Китая. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило издание Politico. Главные дипломаты США и КНР встретятся, чтобы попытаться ослабить напряженность в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

По данным Politico, Помпео не анонсировал поездку, а процесс переговоров о встрече еще не завершился.

Помпео открыто критиковал Пекин по ряду вопросов: от роли КНР в пандемии коронавируса до китайского отношения к Гонконгу и репрессий в отношении этнических и религиозных меньшинств.

Государственный департамент США и посольство КНР в Вашингтоне пока не ответили на просьбу агентства Reuters о комментариях.

Гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на анонимный источник сообщила, что Ян Цзечи, член Госсовета КНР и политбюро коммунистической партии, будет представлять китайскую сторону на встрече.

В мае Помпео заявил, что Китай мог предотвратить гибель сотен тысяч людей во всем мире, если бы Пекин вовремя передал другим странам полную информацию о вспышке коронавируса. Помпео также сказал, что планы Китая принять закон о национальной безопасности в Гонконге станут «похоронным звоном» для автономии этой бывшей британской колонии.



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