СМИ: Помпео встретится с главой МИД Китая на Гавайях
13.06.2020, 19:34, Новости дня
Госсекретарь Майк Помпео встретится на Гавайях с Ян Цзечи, министром иностранных дел Китая. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило издание Politico. Главные дипломаты США и КНР встретятся, чтобы попытаться ослабить напряженность в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.
По данным Politico, Помпео не анонсировал поездку, а процесс переговоров о встрече еще не завершился.
Помпео открыто критиковал Пекин по ряду вопросов: от роли КНР в пандемии коронавируса до китайского отношения к Гонконгу и репрессий в отношении этнических и религиозных меньшинств.
Государственный департамент США и посольство КНР в Вашингтоне пока не ответили на просьбу агентства Reuters о комментариях.
Гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на анонимный источник сообщила, что Ян Цзечи, член Госсовета КНР и политбюро коммунистической партии, будет представлять китайскую сторону на встрече.
В мае Помпео заявил, что Китай мог предотвратить гибель сотен тысяч людей во всем мире, если бы Пекин вовремя передал другим странам полную информацию о вспышке коронавируса. Помпео также сказал, что планы Китая принять закон о национальной безопасности в Гонконге станут «похоронным звоном» для автономии этой бывшей британской колонии.
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