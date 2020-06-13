 

Специалисты Роскачества назвали 10 ядовитых продуктов на каждой кухне

13.06.2020, 19:30, Разное

Специалисты Роскачества изучили продукты питания и назвали 10 самых ядовитых из них. Они отметили, что подавляющее большинство овощей и фруктов из списка можно встретить на каждой кухне в опасном количестве.
Открывает список картошка. При неправильном созревании клубней может вырабатываться ядовитый солонин. Внешне плод отличается от нормального наличием зеленых участков и от употребления в пищу такой картошки лучше отказаться. Солонин имеется и в помидорах, которые также следует очень внимательно изучить перед приготовлением, так как ядовитое вещество разрушается только при температуре свыше 250 градусов Цельсия.

Грибы тоже оказались в списке. Речь идёт о съедобных сортах, которые при неправильном хранении превращаются в отраву. Червивые или перезревшие грибы необходимо сразу же выкинуть. Это следует сделать и с косточками абрикоса и всех видов яблок. В первом случае есть риск отравления цианидом, а во втором – синильной кислотой. Мускатный орех необходимо употреблять в меру из-за наличия миристицина и хотя оно не оказывает негативного влияния на здоровье, но является сильным психоактивным веществом.

Плоды редьки, по оценкам экспертов из Роскачества, богаты гликозидом, а он оказывает неблагоприятное воздействие на весь организм. Именно поэтому редька может стать причиной боли в печени и головокружений. Бузина из-за содержания синильной кислоты представляет опасность для здоровья человека, а фасоль, богатая фитогемагглютинином, способствует лучшему усвоению вредных веществ организмом, пишет интернет-издание «Слово и Дело».



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