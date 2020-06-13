 

Владельцы смартфонов Samsung пожаловались на обилие рекламы в системе

13.06.2020, 19:30, Разное

Владельцы фирменных смартфонов Samsung пожаловались на обилие рекламных сообщений в системе телефона. Они появляются практически во всех предустановленных приложениях и занимают слишком много экранного места.
Именно о таких изменениях рассказали пользователи на портале Reddit. При этом рекламные новости и прочие сообщения аналогичного характера изначально беспокоили только тех, кто включил опцию «получать маркетинговую информацию». Сейчас же даже те устройства, где подобная настройка была отключена, всё равно начали наводняться обильным количеством рекламы в приложениях. Она замечена даже в интерфейсе фирменной оболочки операционной системы Samsung OneUI.

Раньше с аналогичной трудностью сталкивались только владельцы бюджетных версий смартфонов Xiaomi. Подобное было частью политики компании, так как внедрение рекламы позволяло существенно снизить конечную стоимости устройства. В случае с Samsung даже флагманские модели подверглись массовому наплыву рекламы, что и заставило владельцев телефонов возмутиться. В южнокорейской корпорации пока никак не прокомментировали возмущения пользователей фирменной продукции.



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