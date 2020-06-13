 

В Пекине более 10 тыс. человек проверят на COVID-19 из-за вспышки инфекции на рынке

13.06.2020, 19:25, Новости дня

Комиссия по здравоохранению пекинского района Фэнтай 13 июня закрыла для санитарной обработки крупнейший продовольственный рынок города “Синьфади”. Об этом сообщило издание Beijing News.

Все продукты, поступившие в продажу, опечатаны.

Причиной закрытия рынка стала вспышка коронавируса. Количество заболевших комиссия не сообщила, но, по данным Национальной комиссии по здравоохранению, на Пекин пришлись все шесть случаев внутренней передачи коронавируса за 12 июня.

Более чем 10 тыс. человек, связанных с рынком “Синьфади”, пройдут тестирование на SARS-CoV-2, заявили власти столицы КНР.

Примерно 90% овощей и фруктов в Пекине продаются на оптовых и розничных площадках “Синьфади”.

С утра 13 июня ограничена торговля еще на девяти пекинских рынках.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. За все время эпидемии в КНР, по официальной информации, были инфицированы 83 075 человек, скончались 4634.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Тестирование на COVID-19 может стать «территорией Дикого Запада»

01.05 / CNN заявил об ужасающем уровне безработицы в США

02.05 / Польский эксперт пожалел, что советские памятники не снесли ещё в 90-е

30.05 / Пекин призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Китая

03.05 / Член президиума БиГ от сербов обвинил бошняцких политиков в русофобии

20.04 / В канадском городе Портапик мужчина застрелил не менее десяти человек

27.05 / Путин поддержал выплаты на детей для безработных родителей

21.04 / Цена нефти WTI с поставкой в июне опустилась ниже 7 долларов за баррель

04.06 / Фонд Новинского передал николаевской больнице два ИВЛ и защиту для врачей

21.05 / Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска