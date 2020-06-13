 

Шмыгаль о ситуации с COVID-19 в Украине: Причины для паники нет, есть “звоночки”

13.06.2020, 19:25, Новости дня

В Украине нет причин для паники из-за резкого роста числа подтвержденных больных с коронавирусной инфекцией. Об этом 13 июня на совещании с участием президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает сайт главы государства.

“Причины для паники нет, но есть “звоночки”, которые требуют реакции”, – сказал премьер.

Он предложил “определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина”.

Шмыгаль подчеркнул, что международный опыт показывает “действенность административной ответственности за нарушение правил карантина”.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в связи со вспышкой COVID-19. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

В последние дни заболеваемость начала стремительно расти. 11–13 июня был зафиксирован наибольший суточный прирост заболевших. В частности, 13 июня COVID-19 был подтвержден у 753 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего в Украине заразилось 30 506 человек, 880 из них скончались, выздоровело 13 976.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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