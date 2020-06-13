В Париже манифестанты забросали полицейских петардами

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13.06.2020, 19:08, Новости дня

В Париже участники протестов против расизма бросили несколько петард в полицейских, которые охраняли периметр площади Республики в городе.

Происшествие случилось на въезде на улицу Тампль, где правоохранители установили металлические ограждения, передает ТАСС. Манифестанты выразили недовольство запретом на проведение марша до Парижской национальной оперы.

Протестующие столкнулись с полицейскими, после чего жандармы были вынуждены применить слезоточивый газ.

Местные СМИ сообщили, что порядка 10 человек были задержаны рядом с площадью Республики. По неподтвержденным данным, речь идет об активистах радикалов группы Generation Identitaire, развернувших на крыше дома транспарант с призывом к справедливости «для жертв расизма против белых» и хештегом «жизни белых имеют значение».

После установки плаката на крыше произошла потасовка между правыми активистами, и, предположительно, представителями антифашистской группировки.

Газета «Фигаро» сообщила со ссылкой на источники в полиции, что на площади собрались порядка 20 тыс. человек.

Также префектура парижской полиции сообщила, что в ходе манифестации часть протестующих скандировала «Грязные евреи».

«Префект полиции [Дидье Лальман] сообщил об этих антисемитских высказываниях в органы правосудия», – отметило ведомство.

Напомним, после убийства афроамериканца в США по всему миру начались протесты против расизма.



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