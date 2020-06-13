«Зато убрал елку» и «Вспоминаю последний zoom-ок»

13.06.2020, 19:05, Разное

Выпускники ждут ЕГЭ, а он все не начинается.

«СМИРИЛИСЬ С НЕИЗБЕЖНЫМ — И ВДРУГ ОГРАНИЧЕНИЯ СНЯЛИ»Ирина Лукьянова, учитель, обозреватель «Новой»:

Единый госэкзамен всегда начинался 25 мая. Однако в этом году из-за эпидемии все перенесли на 8 июня. Затем появились новые предложения и стали называть новые даты: так, Рособрнадзор предлагал провести ЕГЭ с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа, хотя рассматривался и вариант начать с 19 июня.

Ясность появилась 21 мая, когда лично президент объявил о начале ЕГЭ 29 июня. Но и после этого Минпрос еще раз передвинул начало основной волны экзаменов на 3 июля, поставив на 29 и 30 июня пробные экзамены без школьников для технической отладки процесса.

В порядок сдачи экзаменов Рособрнадзор внес коррективы: базовую математику отменили совсем (она не нужна для поступления — а в этом году сдают только те ЕГЭ, которые для поступления нужны). Отказались от практики сдачи ЕГЭ в 10-м классе — этой возможностью активно пользовались ученики, чтобы сдать обязательные русский язык и математику, а дальше сосредоточиться на профильных для поступления предметах. Сдать в этом году русский у них не получится, хотя многие готовились и получали на пробных экзаменах отличные результаты.

Наконец, самый массовый экзамен — по русскому языку — будет проводиться в два дня, чтобы можно было рассадить детей на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

Все несколько успокоились, смирились с неизбежным — и тут вдруг оказалось, что в Москве все ограничения отменяются с 9 июня. А в других регионах — нет: скажем, Екатеринбург сидит в карантине до 15 июня, а может, и дальше, Оренбург — тоже, до 14 июня продлены ограничения в Поморье и других регионах. Как это все повлияет на сдачу экзаменов?

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Выпускник, у которого постоянно откладываются экзамены, чувствует себя, как больной, у которого раз за разом переносят решающую операцию, — соберешься, мобилизуешься — и все заново. Что сейчас делается в семьях выпускников, что они думают о бесконечно убегающем ЕГЭ, — Анастасии Лариной рассказывают сами выпускники.

Некоторые жалуются на снижение качества подготовки: например, готовиться к сочинениям самостоятельно, без постоянной обратной связи с преподавателем, трудно. Андрей Папиш из Киселевска говорит: «Нам, ученикам, нужна атмосфера класса: проверяющий-преподаватель, деревянные стулья, формальная одежда, атмосфера, при которой у нас, по уже выработанному рефлексу, начинает работать голова.

Попробуйте поработать без начальника хотя бы месяц. Особенно когда вам его навязывали все 11 лет.

Нужно было раньше создавать условия для дополнительных занятий по определенным предметам. Пусть они были бы как факультативы, но это было бы общение с преподавателем.

Сейчас, когда мы со своими учителями видимся, сдавая обходные листы или расписываясь в нескончаемых бланках летней занятости, мы видим лица учителей, которых отрезали от учеников: все стали жить сами по себе. Преподаватели отстрелялись, уроков больше нет, а у нас остались либо платные репетиторы, либо невероятные силы для самоподготовки».

Для некоторых мучительнее всего состояние неопределенности. Карина Щевьёва из Оренбурга рассказывает: «Когда впервые перенесли экзамен (причем на неопределенный срок), я была абсолютно спокойна. Если честно, мне казалось, что ЕГЭ вовсе отменят. Когда мой репетитор написал мне, что первый экзамен будет уже 29 мая, меня охватила паника. Мне кажется, я в тот момент даже прослезилась. Потом экзамен вновь перенесли. Хотя точная дата сейчас мне известна, я все равно не осознаю, что я надену снова форму, пойду в школу, сяду за парту и буду три часа сочинять тексты.

Я понимаю, что ситуация в стране нестабильна, но от этого ощущение уверенности уходит от меня. Ведь завтра сроки могут вновь перенести. Наверное, я раз пять в день задаю себе вопрос: “Почему именно мы?”, “Почему это произошло именно в этот год, а не год назад или не через два года?”, “Чем мы заслужили такой особенный выпускной и последний звонок?” У нас еще есть шутка: “Это не последний звонок, это последний zoom-ок” (у нас линейка была в zoom)».

Очень нервничают родители. Многие выпускники говорят, что

мамы, бабушки и дедушки переживают больше, чем они сами, — особенно когда видят, что любимый ребенок безмятежно спит до полудня.

Всех изматывает ситуация бесконечного напряжения: перед финальным рывком вдруг оказалось, что впереди еще марафонская дистанция. Виктория Шабалинксеева из Новосибирска — олимпиадница, ей с экзаменами и поступлением будет легче, чем другим. Она делится своими наблюдениями: «Средняя температура по палате — все нервничают, все устали. Постепенно начинает казаться, что это все — одна большая шутка. Сложно собрать себя в кучу, заставить себя готовиться к экзаменам. В начале мая мы думали, что остался последний, самый напряженный месяц подготовки, а потом — отстреляемся и отпустим ситуацию. Но вот — май прошел, но вместо него мы получили новый “последний” месяц. Конечно, это очень тяжело. Ресурсы организма к концу учебного года на исходе, а у тебя все новые и новые недели подготовки возникают. Многие мои подруги в ужасной растерянности: поступление в вуз и сдача ЕГЭ казались им чуть ли не самыми важными событиями года. Но мы держимся, стараемся поддерживать друг друга настолько, насколько у каждого хватает сил, и прикалываемся над нашим дистанционным последним звонком».

Жительница Оренбурга Дарья Попова замечает: «Чем больше переносят ЕГЭ, тем больше становится все равно. Мы уже не думаем: “Вот бы хорошо сдать и куда-нибудь поступить”. Мы уже думаем: “Господи, ну сдадим мы — и сдадим”, — потому что уже правда надоела эта бесконечная подготовка».

Впрочем, некоторые выпускники замечают, что дополнительные несколько месяцев помогли им успокоиться и начать планомерно работать, а не агонизировать от страха, что провалишь ЕГЭ и проиграешь всю свою жизнь. София Шонина из Волгограда рассказывает: «Когда поняла, что появилось больше времени для подготовки, то появилась уверенность в себе и своих силах. Чем больше времени у меня есть, тем эффективнее я могу его использовать. Я отношусь к ЕГЭ как к обычной контрольной, а вот в начале года переживала сильно: от этого тогда зависела чуть ли не вся моя жизнь. Теперь пришло осознание: все, что я могу сделать, — работать усерднее».

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Юлия Прутова из Оренбурга говорит, что для нее перенос экзаменов — большой плюс: «Я записалась в онлайн-школу на курсы и сейчас усиленно занимаюсь. Если честно, за это дополнительное время я узнала даже больше, чем за весь год. Неизвестно, какие у меня были бы результаты, если бы сдавали все-таки 25 мая. Так что я даже рада».

Ее землячка Лариса Карпова считает, что переживать не имеет смысла: «Ведь все одиннадцатиклассники находятся в равных условиях, и повлиять на ситуацию мы никак не сможем». Когда пришло это понимание — стало легче: «Далее переносы дат ощущались не как подножка, а как подарок судьбы. Даже если твой средний балл на пробных экзаменах превышал 90, всегда найдутся темы, в которых ты не уверен и которые стоило бы повторить, а тут выпадает шанс выучить все досконально. Однако есть один существенный минус — разрушенные планы. Весь учебный год мечтала, как сдам все экзамены и с легкостью на душе буду читать интересную литературу. Сейчас себе такого позволить не можешь: за потраченное время начинаешь упрекать себя, ведь мог потратить время на подготовку».

Потерянное лето — печальная тема, которая постоянно звучит в ответах.

Софья Шарипова из Орска говорит: «С одной стороны, хорошо, что есть больше времени на подготовку: то есть мы можем наверстать какие-то пробелы, набить лучше руку. Но, с другой стороны, удручает понимание того, что, если бы не карантин, мы бы многие свои экзамены уже давно сдали. Я, например, уже сейчас могла бы сдать экзамен по литературе, и это значит, что тревожный, нервный эпизод моей жизни уже бы закончился, но нет. Я очень люблю получать знания и информацию, но когда ты в течение года решаешь однотипные задания, то тебя это вгоняет в тоску и ощущение того, что ты не получаешь какой-то ценный опыт, а занимаешься систематичной и бесполезной рутиной. Наступают теплые дни, ты думаешь, что скоро освободишься от этого, но нет…»

Фото: Анна Майорова / ТАСС

Волгоградец Дамир Аллабердиев совершенно спокоен: «Я знаю, что многие очень загоняются по поводу переноса ЕГЭ, что-то вроде “ожидание смерти хуже самой смерти”. Для меня это просто дополнительное время на подготовку. Я не особо волновался раньше и сейчас не волнуюсь. Просто привык строить обходные пути. Я занимаюсь не только подготовкой, но еще и музыкой, изучаю что-то, читаю параллельно, поэтому я не замечаю нарастающего волнения. Главное — отдыхать. Нужно делать все порционно, спать больше. В целом я даже рад тому, что у нас появился такой “временной коридор”, когда мы можем заниматься самодисциплиной, пытаться готовиться, при этом комбинировать все со своими делами, с отдыхом, просмотром сериалов, изучением чего-то. Это круто. Так ты начинаешь понимать, как тебе удобнее работать, тебя никто не заставляет, не подгоняет, ты сам этим занимаешься, поэтому это интересный опыт как минимум».

А Влад Фатеев из Оренбурга обещает рассказать об этом лете своим детям, хотя жалеет, что не было последнего звонка и скучает по учителям: «Подготовка не изменилась, весь год я занимался в онлайн-школе, а с репетитором сейчас созваниваемся в мессенджере, кроме проблем с интернетом, причин для гнева нет. Вообще, во всем ищу позитивные моменты: я наконец-то убрался в комнате, разобрал учебники, убрал елку, даже сделал перестановку, вот такие глобальные перемены на самоизоляции. Жду, когда пройдет ЕГЭ, жду жизни, движения, соскучился по бешеному ритму, хотя дни летят незаметно».

Юрий Литвяк,репетитор по обществознанию и истории

— Дети испытывают стресс не в связи с дистанционкой, а в связи с невозможностью реализовать свои каникулы. Они всегда чаще выпадают из рабочего процесса летом: самодисциплина у многих не развита, а во время учебного года их стимулирует школа. Бывает, что у меня срываются занятия из-за того, что ученик проспал, — хотя уже шесть вечера. Я убежден: дальше будет только хуже. Поэтому остается надеяться, что дальше июля ЕГЭ не перенесут.

Большинство моих учеников в этом году заканчивают школу. Со мной они делятся своими переживаниями: не все вузы еще определились, как будут проводить вступительные экзамены, дети боятся неопределенности. Многие думают о том, что в таких условиях экзамены пройдут менее честно, — некоторые уже спрашивали, смогу ли я в случае дистанционного экзамена решить тест за них. Они действительно считают, что так будут делать все, кто может это себе позволить.

У некоторых (но буквально у 2–3 человек из 21) учеников в семьях финансовые проблемы, которые появились из-за карантина. Пришлось снизить количество часов, и дети волнуются, что теперь не успеют хорошо подготовиться.

Конечно, это большие нервы как для детей и их семей, так и для преподавателей. Я решил провести несколько бесплатных групповых консультаций для своих учеников, которые в этом году сдают ЕГЭ. Надеюсь, это поможет им чувствовать себя уверенно.

Анна Ильинова,19 лет, репетитор по литературе

— Прием в лицей при Финансовом университете назначен ближе к концу июня, но уже провели пробный экзамен, и родители просто сходят с ума. Детям тоже, конечно, плохо. Дело в том, что там решили использовать программу, которая фиксирует количество окон на компьютере (контролирует, чтобы было открыто только окно с экзаменом), через камеру ищет лица и тени, чтобы обнаружить другого человека в комнате. Но, конечно, не у всех дома хорошее освещение, и камера не способна уловить даже одно лицо — ученика. А оно, конечно, должно быть. Бывает, что ребенок наклонился к черновику (который разрешен), программа выдает списывание. В задумчивости поднимет взгляд — и считается, что он уже явно не один в комнате. Моей ученице повезло больше — у нее просто не работала демонстрация экрана. Проблему решали 30 минут. Общее время экзамена — три часа. Стресс просто фантастический. И кому это нужно?

Многие из учеников положительно высказываются о дистанционной учебе. Некоторые из них раньше полностью отвергали такой формат, однако теперь говорят, что хотели бы заниматься так не только с репетитором, но и в школе. Это гораздо более комфортные и безопасные условия, говорят дети: никакой травли, никаких холодных классов, школьной формы и подъемов в шесть часов утра.

Я с ними согласна: дистанционное обучение стоит рассмотреть как альтернативу очному. Если бы в свое время у меня была бы такая возможность, я однозначно воспользовалась бы ей.