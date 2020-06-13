 

Мнение: Пора возвращаться в Москву?

13.06.2020, 19:00, Разное

12 апреля уехал из Москвы в Казань. Позади два месяца самоизоляции, которая мне совсем не нравится.  Даже несмотря на то, что периодически и устраивал выходные,  выезжая на дачу на притоке Волги…

Работать, конечно, можно, собирая информацию по вацап, зум или телеграмм, но живое общение – это все-таки совсем другая штука, более доверительная.

Видимо, уже пора возвращать в Москву. Но Чарли пока оставлю здесь, ему в Казани более комфортно, чем в каменных джунглях Москвы.

Впрочем, Чарли и в прежние годы, без коронавируса на лето отправлялся в Казань…

Источник: Ирек Муртазин



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