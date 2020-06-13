Семья Флойда решила подать иск к обвиненному в его убийстве экс-полицейскому

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13.06.2020, 18:48, Новости дня

Родственники афроамериканца Джорджа Флойда намерены подать иск к обвиненному в его непредумышленном убийстве бывшему сотруднику полиции Миннеаполиса, сообщил адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп в субботу на телеканале CNN.

Во время интервью Крамп ответил утвердительно на вопрос о том, планирует ли семья Флойда «подать гражданский иск к Шовину», передает ТАСС.

Как сказал адвокат, «семья планирует в полной мере привлечь Шовина к ответственности». Также адвокат подчеркнул, что в США следует изменить условия, на которых работают стражи порядка, чтобы не допускать случаев, когда уличенные в нарушениях блюстители закона могут после увольнения устроиться на работу в полицейское управление в другом городе или штате.

Напомним, погромы в Соединенных Штатах спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Мужчину в среду похоронили в США.

В связи с начавшимися беспорядками президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать национальную гвардию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как борьба за права меньшинств довела Америку до бунта.



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