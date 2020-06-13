 

Трамп заявил об отказе США от роли «мирового полицейского»

13.06.2020, 18:48, Новости дня

США более не намерены восстанавливать другие страны и решать чужие конфликты, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Вы начинаете свою карьеру в армии в решающий момент американской истории. Мы возвращаем основополагающие принципы, согласно которым задача американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы оборонять и решительно защищать нашу страну от внешних врагов. Мы заканчиваем эру бесконечных войн», – сказал Трамп в ходе выступления перед выпускниками американской военной академии Вест Пойнт, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что США вернулись к защите жизненно важных интересов страны. По его словам, теперь в задачи военных не будет входить разрешение «древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали».

«Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться. И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить», – заключил Трамп.

Напомним, в США продолжаются массовые погромы, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

В связи с начавшимися беспорядками президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать национальную гвардию. В ряде городов США, в том числе в столице Соединенных Штатов, был введен комендантский час. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как борьба за права меньшинств довела Америку до бунта.



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