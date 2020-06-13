 

Почти 32 тысячи пассажиров получили компенсацию за неиспользованный проезд

13.06.2020, 18:40, Новости дня

В мосметро обратились почти 32 тысячи пассажиров, чтобы получить компенсацию за неиспользованные поездки во время режима самоизоляции. Самым продлеваемым билетом на "Тройке" стал проездной на 90 дней. Средний срок продления составил 33 дня, годовые продлевались на 69 дней, сообщает пресс-служба метрополитена.

В пресс-службе метрополитена пояснили, что продлить проездные можно в любой день. Тем, кто пользуется льготными билетами, лучше сделать это в начале месяца, чтобы получить полную компенсацию.

В мосметро напомнили, что пассажирам продлевают срок действия билета, если с 30 марта по 8 июня было использовано не больше 22 поездок. Если получилось больше, рассматривается период с 30 марта по 11 мая: не больше 8 поездок.

Учащимся продлевают на оплаченный период с 26 марта по 8 июня. За продлением проездных можно обращаться в кассы метро и киоски "Мосгортранса" в любой срок. Продление проездного произойдет с даты обращения пассажира.

Дополнительную информацию можно получить через бот @MosCardCheckBot в Telegram, в приложении "Метро Москвы" (также обжаловать некорректное продление) и на сайте http://www.transport.mos.ru.



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