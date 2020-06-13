 

Москвичей предупредили о сильном ветре в выходные

13.06.2020, 18:30, Новости дня

На предстоящих выходных ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с, экстренное предупреждение в субботу распространило главное управление МЧС по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 18.00 13 июня до 21.00 часа 14 июня по городу Москве ожидается северо-восточный ветер с порывами 12-17 метров в секунду», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что при усилении ветра рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобиль следует также вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Кроме того, МЧС призывает быть внимательными и осторожными, а также не оставлять детей без присмотра.

Напомним, в субботу более 40 деревьев упали в Москве из-за непогоды, больше всего – в Восточном и Северо-Западном административных округах, пострадавших и подтоплений нет.

Ранее из-за порывистого ветра Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера воскресенья. Однако во вторник, 16 июня, температура воздуха в Москве достигнет +31 градуса, а в последующие дни – около +30 градусов.



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