В мире: Суд в Гааге готовит для США страшное будущее

13.06.2020, 18:30, Новости дня

Европейские союзники США возмущены – Дональд Трамп решил преподать урок всем тем, кто собирается судить Соединенные Штаты за военные преступления. Он ввел санкции против Международного уголовного суда (МУС), который посмел расследовать деяния американских солдат в Афганистане. Почему Вашингтон так боится решений МУС?

11 июня в зале для брифингов Госдепа состоялось событие, которое журналисты уже назвали «демонстрацией силы». Госсекретарь Майк Помпео, министр обороны Марк Эспер, советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен и генпрокурор Уильям Барр собрались для того, чтобы обрушиться с критикой на врага Америки и объявить о введении против него новых санкций.

Нет, речь идет не о России, и даже не о Китае. На мушке санкционного кольта Дональда Трампа оказался Международный уголовный суд в Гааге (МУС). Собственность и активы ряда сотрудников Суда на территории Соединенных Штатов теперь заблокированы, им запрещен въезд на американскую территорию.

Ирония в том, что МУС – это своего рода нежеланный внук Соединенных Штатов. Дитя порожденной ими глобализации, одним из элементов которой является размывание национального суверенитета. Штаты думали, что лишь они будут пользоваться последствиями этого размывания – вмешиваться в дела других государств, учить других жизни и демократии.

Однако у ребенка началась своя жизнь – идеи глобализации, либерализации и единых гуманитарных норм приобрели множество последователей. И в 2002 году после четырех лет процедурной беременности родился МУС – своего рода «суд последней надежды», созданный для расследования военных преступлений и преступлений против человечности со стороны представителей тех стран, судебная система которых «не желает или не способна» проводить собственное расследование.

Штаты своего внука не признали, Римский статут (договор о создании МУС) не ратифицировали, однако администрация Обамы в той или иной мере сотрудничала с судом. У Трампа же были другие планы – особенно после того, как МУС как «суд последней надежды» взялся расследовать преступление американских войск в Афганистане.

В 2019 году он получил около 700 жалоб от потенциальных жертв насилия со стороны США и их союзников, и в марте 2020 года суд инициировал процедуру расследования. Уже тогда Майк Помпео угрожал двум сотрудникам МУС санкциями против них и членов их семей за расследование этих преступлений, и сейчас все сотрудники суда, кто участвует в этих расследованиях, а также их семьи попали в санкционные списки.

«Нам не доставляет удовольствия их наказывать, но мы не можем позволить сотрудникам МУС и их семьям приезжать в США заниматься шоппингом или путешествовать по нашей стране. Наслаждаться этими и другими американскими свободами в то самое время, как эти же сотрудники пытаются преследовать защитников этих же самых свобод», – заявил Майк Помпео. «Мы не можем и не будем безучастно наблюдать за тем, как нашим гражданам угрожает незаконное судилище», – добавил господин госсекретарь.

От Москвы и от тюрьмы…

Незаконное – да еще и, по мнению Вашингтона, изначально предвзятое. Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что американский Минюст «получил подробные и надежные данные, которые вызывают беспокойство относительно систематической коррупции и должностных преступлений», совершаемых МУС. Ну и по старой традиции добавил, что судом «манипулирует» Москва (при этом – опять же по старой традиции – не пояснив, в чем заключается эта манипуляция и где доказательства ее совершения). Поэтому Белый дом назвал расследование судом афганского досье «атакой на американских граждан и посягательством на суверенитет США».

Формально американским гражданам действительно грозит опасность – даже с учетом непризнания Соединенными Штатами юрисдикции МУС. «Представьте себе американского солдата, моряка, летчика, морпеха или офицера разведки, который с семьей отправился отдыхать на европейский пляж. За последние двадцать лет этот солдат храбро защищал Америку в … Кандагаре, убивая террористов. Затем неожиданно отпуск превращается в кошмар. Полиция этой европейской страны берет солдата под стражу по обвинениям политического характера, – рисует страшное будущее госсекретарь. – Вероятным следствием станет заключение мужа или жены под стражу за защиту свободы, кража мамы и папы у ребенка – и все по инициативе какого-то прокурора из Нидерландов». По словам министра обороны США Марка Эспера, предъявлять американским солдатам обвинения могут только американские прокуроры.

Описанное Майком Помпео будущее, на первый взгляд, выглядит странно – в руководстве европейских стран нет храбрых портняжек, которые рискнули бы арестовывать американских солдат, а тем более доводить процесс до обвинительного заключения и посадки в одностороннем порядке, без одобрения Вашингтона. Даже сейчас, после санкций и демонстративного наказания сотрудников МУС, Европа лишь бурчит. Бюрократы Евросоюза по традиции выражают «серьезную озабоченность», а правительство Нидерландов (на территории которых и находится МУС) выразило готовность «продолжить полную поддержку Суда» – но никто не обещал чем-то ответить на введение санкций.

Обеспокоенность выразили, например, Франция и Швейцария. «Это решение представляет собой серьезный выпад против суда» и «ставит под сомнение многосторонность и независимость юстиции», заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Однако Трамп, по его мнению, смотрит в будущее – будущее, где трансатлантические отношения перестают быть союзными, и где Европа становится все более и более самостоятельной в процессе принятия решений. Будущее, где Соединенным Штатам нужно будет силой доказывать свое право быть над универсальными законом и правилами. Например, демонстративно наказывать санкциями тех, кто покушается на американскую исключительность.

Союзники и пророки

Собственно, именно поэтому американцев уже поддержали те, кто уже сегодня наказывает покушающихся на их собственную исключительность. Израиль, который тоже не подписал Римский Статут, но действия которого в Палестине (признавшей юрисдикцию МУС в 2015 году) тоже подпали под прицел прокуроров суда. Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази открыто поздравил Трампа с введением санкций против МУС – и речь тут не только о солидарности, но и о благодарности. Ведь по словам американских политиков, санкции будут применяться к тем сотрудникам суда, которые расследуют дела не только против США, но и против союзников Соединенных Штатов. Естественно, расследуют незаконно и предвзято.

«Этот суд политизирован, озабочен охотой за Израилем и Соединенными Штатами, а также другими демократическими государствами, которые уважают права человека. В то же время он сквозь пальцы смотрит на деяния самых серьезных в мире нарушителей прав человека, включая террористический режим в Иране», – заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Однако критиков решения Трампа оказалось весьма больше, чем его сторонников. Правозащитники обвиняют президента США в попытке переложить вину с больной головы на здоровую. По мнению замдиректора Программы по международному правосудию правозащитной организации Human Rights Watch Элизабет Эвансон, целью американских угроз является попытка отвлечь внимание от неспособности американской администрации навести порядок в своих силовых ведомствах.

Политологи и политики же говорят о том, что такая демонстрация жесткой силы может привести не столько к запугиванию, сколько к разочарованию.

«Как бы вы не относились к МУС, речь идет о решении запугать международный трибунал при помощи экономических санкций. И за это решение придется заплатить, – отметил бывший высокопоставленный сотрудник Совета Национальной Безопасности при президенте Обаме Стивен Помпер. – Оно подрывает легитимность американских санкций как инструмента для продвижения прав человека, а также роль Соединенных Штатов в защите верховенства закона».

Трампу, может, это и сложно понять, но многие американские лидеры осознают – американская мощь и глобальное господство зиждется не на авианосцах, а на идеях. На тех самых идеях глобализации и институтах этого процесса (МВФ, доллар, либерализм, принципы свободной торговли и рыночной экономики), которые еще недавно контролировали США. Контролировали так, что умели обращать эти идеи против своих соперников и в то же время сами защищаться от исходящих от глобализации угроз.

Трамп же такой эквилибристикой заниматься не умеет и не хочет – и в результате эти институты и инструменты американского глобального лидерства один за одним летят на помойку истории. А значит, вслед за ними туда отправится и американское лидерство.

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