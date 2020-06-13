Куценко высказался в поддержку Ефремова

13.06.2020, 18:30, Новости дня

Актер Гоша Куценко высказал слова поддержки в адрес коллеги Михаила Ефремова, устроившего дорожную аварию, в которой погиб человек.

«Любой человек перед богом имеет право на прощение. Соболезную близким Сергея Захарова. Светлый был человек и останется в памяти таким. И нам всем, твоим друзьям и близким, соболезную», – написал Куценко в своем Instagram.

Он призвал Ефремова своими делами искупить совершенный поступок, и показать на собственном примере, что нужно оставаться человеком, «даже побывав в шкуре зверя».

«Кто добивает тебя – бог им судья. Видимо, они дают себе право на это. «Не суди, да не судим будешь» – слова, которые я твержу себе. Жизнь продолжается… Храни тебя Господь», – заключил Куценко.

Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель встречной машины был экстренно госпитализирован, однако умер в больнице. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Защита актера сообщала, что сообщения о «ломке» у Ефремова не соответствуют действительности.