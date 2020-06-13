Дизельный Cadillac Escalade получил уникальный индекс 600D

13.06.2020, 18:30, Разное

Первый в истории дизельный Cadillac Escalade получил уникальный индекс 600D, показывающий максимальный крутящий момент. Цифра будет располагаться на багажнике внедорожника, где раньше указывался объём двигателя.

В компании Cadillac решили кардинально пересмотреть доступные силовые агрегаты в линейке Escalade – и новая модель, помимо бензиновых моторов, получит и дизельный 281-сильный двигатель. На багажнике обозначат название модели и индекс 600D. Это ещё одно нововведение, так как теперь на всех фирменных транспортных средствах с дизельными двигателями решено указывать округлённую цифру максимального крутящего момента. Глава бренда Cadillac Стив Карлайл рассказал, что таким образом конечный потребитель получит больше понимания о динамических характеристиках транспортного средства, ведь объём двигателя и даже количество лошадиных сил не могут в полной мере рассказать о буксируемой мощности внедорожника.

Идея с новым индексом для дизельного Cadillac Escalade в будущем может распространиться на все линейки внедорожника, а после – и на легковые транспортные средства компании. Исключением станут только «заряженные» машины V-серии.