 

Дизельный Cadillac Escalade получил уникальный индекс 600D

13.06.2020, 18:30, Разное

Первый в истории дизельный Cadillac Escalade получил уникальный индекс 600D, показывающий максимальный крутящий момент. Цифра будет располагаться на багажнике внедорожника, где раньше указывался объём двигателя.
В компании Cadillac решили кардинально пересмотреть доступные силовые агрегаты в линейке Escalade – и новая модель, помимо бензиновых моторов, получит и дизельный 281-сильный двигатель. На багажнике обозначат название модели и индекс 600D. Это ещё одно нововведение, так как теперь на всех фирменных транспортных средствах с дизельными двигателями решено указывать округлённую цифру максимального крутящего момента. Глава бренда Cadillac Стив Карлайл рассказал, что таким образом конечный потребитель получит больше понимания о динамических характеристиках транспортного средства, ведь объём двигателя и даже количество лошадиных сил не могут в полной мере рассказать о буксируемой мощности внедорожника.

Идея с новым индексом для дизельного Cadillac Escalade в будущем может распространиться на все линейки внедорожника, а после – и на легковые транспортные средства компании. Исключением станут только «заряженные» машины V-серии.



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