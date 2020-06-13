 

Пирс Броснан рассказал, что потерял двух лучших друзей из-за коронавируса: “Идет настоящая война”

13.06.2020, 18:25, Разное

Несмотря на то, что во многих странах уже начали ослаблять карантин, коронавирус еще никуда не ушел. Все новые и новые люди заражаются вирусом. Среди тех, кто проиграл в схватке с новой болезнью, оказались и давние друзья Пирса Броснана. Об этом актер рассказал в интервью Parade magazine.

Из-за COVID-19 я потерял двух друзей. Мы дружили более 45 лет. И я крестный отец сына одного из них. Неважно, где вы находитесь и какой бы безопасной на первый взгляд не была обстановка. Страшная угроза жизни по-прежнему существует. Вы должны продолжать толкать этот камень в гору, продолжать жить. Но мы на войне. Люди умирают,

– рассказал актер.

Пирс надеется, что из этой жуткой ситуации человечество все же извлечет урок. Например, насколько хрупок наш мир и как внимательно к нему нужно относиться.

Карантин Пирс проводит вместе со своей женой Кили Шэй в их доме на Гавайях. Ради того, чтобы в это сложное время находится с семьей, актер приостановил все свои рабочие проекты.

Пирс Броснан с женой Кили Шэй



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