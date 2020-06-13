 

“Лето наконец-то стало жарким”: оголившаяся Кафельникова произвела фурор

13.06.2020, 18:22, Разное

Манекенщица появилась на обложке цифровой версии популярного глянцевого издания. На фотографии, опубликованной в соцсети “Инстаграм”, Алеся Кафельникова запечатлена обнаженной на подоконнике. “Так я пытаюсь позагорать на карантине”, – подписала пикантный кадр знаменитость.

Снимок произвел фурор в Сети. Поклонники пришли в восторг от фигуры девушки. “Очень круто”, “Лето наконец-то стало жарким”, “Лучшая”, “Этим летом только так загорать”, “Богиня”, “Это потрясающе”, – отметили восхищенные комментаторы.

Однако не все оценили новую обложку Elle. “Печально, что голая попа стала нормой в журналах. А потом все удивляются, почему молодежь становится все хуже и испорченнее, особенно в соцсетях. Тут попу увидят, там грудь, вот и ответ напрашивается”, – поделилась мыслями одна из пользовательниц.

Напомним, что несколько лет назад Алеся Кафельникова попала в реабилитационную клинику из-за увлечения запрещенными веществами. Модель прошла длительный курс лечения, после чего вернулась к работе. Незадолго до пандемии она пожаловалась на загруженный график.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alesya Kaf (@kafelnikova_a) 6 Июн 2020 в 11:41 PDT

С отцом девушка практически не общается. В прошлом году Евгений Кафельников обвинил дочь во лжи. Бывший теннисист рассказал, что не раз пытался восстановить отношения, однако это не привело ни к чему хорошему. В свою очередь модель заявила, что отец довел ее до нервного срыва.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Скандалы: «А вам-то какое дело до нашей газеты»?

04.05 / Игорь Николаев радуется самоизоляции у мангала с шашлыками

05.05 / В Китае ученые создали поражающий мышей штамм коронавируса

13.05 / Скандалы: Особенности волгоградского следствия

06.05 / Подтвержден выход смартфона Poco M2 Pro

13.05 / Мнение: Технология избавления от панического страха перед коронавирусом…

05.05 / Скандалы: Узник замка «Онегин»

06.05 / Средний суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составляет 7,9% – Минздрав

18.04 / Ученые определили степень влияния повреждений мозга при инсульте на речь

14.04 / Собак обучат обнаруживать COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска