“Лето наконец-то стало жарким”: оголившаяся Кафельникова произвела фурор

13.06.2020, 18:22, Разное

Манекенщица появилась на обложке цифровой версии популярного глянцевого издания. На фотографии, опубликованной в соцсети “Инстаграм”, Алеся Кафельникова запечатлена обнаженной на подоконнике. “Так я пытаюсь позагорать на карантине”, – подписала пикантный кадр знаменитость.

Снимок произвел фурор в Сети. Поклонники пришли в восторг от фигуры девушки. “Очень круто”, “Лето наконец-то стало жарким”, “Лучшая”, “Этим летом только так загорать”, “Богиня”, “Это потрясающе”, – отметили восхищенные комментаторы.

Однако не все оценили новую обложку Elle. “Печально, что голая попа стала нормой в журналах. А потом все удивляются, почему молодежь становится все хуже и испорченнее, особенно в соцсетях. Тут попу увидят, там грудь, вот и ответ напрашивается”, – поделилась мыслями одна из пользовательниц.

Напомним, что несколько лет назад Алеся Кафельникова попала в реабилитационную клинику из-за увлечения запрещенными веществами. Модель прошла длительный курс лечения, после чего вернулась к работе. Незадолго до пандемии она пожаловалась на загруженный график.

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Публикация от Alesya Kaf (@kafelnikova_a) 6 Июн 2020 в 11:41 PDT

С отцом девушка практически не общается. В прошлом году Евгений Кафельников обвинил дочь во лжи. Бывший теннисист рассказал, что не раз пытался восстановить отношения, однако это не привело ни к чему хорошему. В свою очередь модель заявила, что отец довел ее до нервного срыва.