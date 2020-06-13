 

Муж Бородиной удивил словами о разводе

13.06.2020, 18:22, Разное

Бизнесмен уехал кататься на квадроцикле и вернулся через час весь грязный. Снимком он поделился в своем инстаграм-аккаунте. Поклонники заметили, что спасти белоснежную футболку от Givenchy вряд ли удастся.

Избранник Ксении Бородиной пошутил на тему своего внешнего вида. “Я, конечно, еще домой не заходил, но что-то мне подсказывает, что сегодня еще одна пара шоубиза разойдется!” – написал предприниматель.

Отметим, что телеведущая очень любит чистоту. Семья живет в загородном доме, куда переехала в прошлом году. Звезда “Дома-2” долго делала ремонт, выбирая лучшие отделочные материалы.

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Публикация от Omarov Kurban (@zimamoscow) 9 Июн 2020 в 12:17 PDT

Напомним, что Ксения Бородина и Курбан Омаров уже были на грани развода. Вскоре после рождения их дочери Теоны теледива уличила мужа в измене и выгнала из дома. Через несколько месяцев они вновь стали общаться и помирились.



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