Трамп перенес митинг в Талсе на 20 июня из уважения к Дню свободы

13.06.2020, 18:20, Новости дня

Президент Дональд Трамп решил перенести свой предвыборный митинг в Оклахоме на один день, с 19 на 20 июня, так как первоначально запланированная дата совпала с Днем свободы – праздником, посвященным окончанию рабовладения в США.

Президент решил провести свою первую встречу с избирателями с начала пандемии коронавируса 19 июня в городе Талса, в котором в 1921 году произошли погромы и массовые убийства чернокожих жителей. Это решение тут же подвергли жесткой критике, особенно учитывая, что сейчас по всей стране проходят массовые демонстрации против жестокого обращения полиции с афроамериканцами.

«Многие из моих афроамериканских друзей и сторонников обратились, чтобы предложить нам изменить дату из уважения к этому празднику, – написал Трамп в Твиттере поздно вечером в пятницу. – Поэтому я решил перенести наш митинг на субботу, 20 июня, чтобы удовлетворить их просьбу».

19 июня афроамериканцы празднуют День свободы – в этот день в 1865 голу Техас стал последним конфедеративным штатом, отменившим рабство по требованию президента Авраама Линкольна.

В Талсе, где президент собирается провести митинг, в 1921 году произошла одна из самых страшных вспышек насилия на расовой почве в истории США. Белые погромщики, среди которых были члены Ку-клукс-клана, напали на соседей-афроамериканцев, разрушив более 35 кварталов Гринвуда — самого богатого в то время «черного» района в США.

В больницы попало более 800 человек; более 6000 афроамериканцев были арестованы. Бюро статистики Оклахомы официально зафиксировало 36 погибших, однако по другим данным, в Талсе погибли более 300 человек.

В 2016 году Трамп победил в Оклахоме Хиллари Клинтон, опередив ее более чем на 36% голосов.