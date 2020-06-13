В РФ продолжились одиночные пикеты у штабов Навального

13.06.2020, 18:16, Новости дня

В РФ продолжились одиночные пикеты у штабов блогера Алексея Навального, оскорбившего ветерана Великой Отечественной. Участники акции призывают блогера и его сторонников извиниться перед ветераном.

«Оскорбление ветерана – оскорбление нашей истории, оскорбление каждого из нас. Скажем «нет» осквернителям нашей истории, скажем «нет» тем, кто оправдывает нацизм, и унижает наших ветеранов. У штаба Навального в Ижевске и по всей нашей Родине скажем «нет» Навальному», – написал у себя на странице во «ВКонтакте» Михаил Митрофанов и опубликовал фотографии со своего одиночного пикета у штаба блогера.

«Навальный – фигура публичная, и за свои действия и поступки должен понести публичное наказание. Видимо, к его провокационным видео все уже привыкли, никто эту болтовню и сплетни уже не слушает, раз он решил так грязно выругаться в адрес ветерана Великой Отечественной войны и поднять себе рейтинг. Но предел есть всему. Никто не вправе принижать человеческое достоинство», – отметила Виктория Платунова. Она также провела пикет у штаба Навального в Костроме.

Девушка напомнила, что ветерану стало плохо от высказывания Навального, пожилому мужчине пришлось вызывать скорую.

«И я сожалею о том, что есть люди, которые его поддерживают, ведь именно они стараются фальсифицировать нашу историю. Навальный и его сторонники уже системно ведут работу по разрушению нашей исторической памяти. Именно они являются позором нашей страны», – заключила Платунова.

Евгений Ураков из Кемерова заявил, что оскорбление ветерана – недопустимо, и отметил, что «позорный полк» Навального должен закрыться. Молодой человек также опубликовал фотографии со своего одиночного пикета у штаба блогера в городе.

Илья Пролетарский организовал одиночный пикет у штаба Навального в Перми. «Не все, может быть, в курсе, недавно Навальный назвал участников видео по поправкам в Конституцию «продажными холуями», среди участников видео был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Ветерану стало плохо, когда он узнал об оскорблении», – напомнил участник акции.

Роман Синьяговский провел одиночный пикет в Краснодаре и опубликовал фотографии в своем Instagram. По его словам, поступок Навального – «подлый и мерзкий». «Чего хочет добиться Навальный такими высказываниями, тем более в год 75-летней годовщины Великой Победы?», – задался вопросом молодой человек.

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Публикация от @roma_siniagovskii 13 Июн 2020 в 2:49 PDT

Дмитрий Дрожин провел одиночный пикет в Барнауле. Он призвал сторонников блогера сменить вывеску на «Позорный полк», а самого Навального – извиниться перед ветераном.

Леонид Лисин организовал акцию у штаба в Тюмени. «Алексей Навальный, ты настоящий предатель и подлый трус. Позволить себе оскорблять ветеранов – это самая низкая подлость, которую может позволить себе человек. Ветераны спинами стояли за наши жизни. Такой подлости нельзя позволять никому», – объяснил свой поступок молодой человек.

Олег Юрак из Ставрополя также устроил акцию у стен штаба Навального в городе. «Никто не имеет право так высказываться о ветеранах! «Позорному полку» не место в светлой РФ будущего», – считает он.

Напомним, блогер Алексей Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию. В ролике снялись многие другие известные россияне, среди которых кардиохирург Лео Бокерия.

После этого внук Артеменко Игорь Колесников сообщил газете ВЗГЛЯД, что у его деда резко ухудшилось самочувствие, когда он узнал о высказывании Навального в его адрес. Прибывшие по вызову медики поставили диагноз – стенокардия. Как констатировали врачи, у Артеменко произошло обострение ишемической болезни сердца на нервной почве.

Адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде. Юрист Илья Ремесло попросил прокуратуру и СК проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

Глава Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генерального прокурора Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям Навального.

Несмотря на это, сторонники Навального в закрытых чатах продолжили оскорблять ветерана.

Добавим, что в Сети запущен проект «Позорный полк», в рамках которого публикуют фотографии людей, пропагандирующих нацизм и его идеи. В «Позорный полк» вошли сторонники Навального.