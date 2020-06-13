 

Миссия ОБСЕ перестала избегать упоминания оккупированного Крыма – украинский дипломат

13.06.2020, 18:14, Новости дня

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала официально признавать, что занимается вопросами аннексированного Крыма, хотя оккупанты ее туда сейчас не допускают. Об этом агентству “Укринформ” заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

“Конечно, пока нельзя говорить о реальных достижениях. Но самое главное – миссия начала официально признавать, что она работает с Крымом. Да, физически ее туда не допускают, но еще буквально полгода назад руководство СММ вообще старалось избегать обсуждения вопроса Крыма. Таким образом, определенный политический прогресс в этом направлении есть”, – отметил дипломат.

На одном из заседаний постоянного совета ОБСЕ в апреле глава Специальной мониторинговой миссии в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что СММ занимается Крымом, работая в том объеме, в котором может. Украинская делегация во время еженедельных заседаний совета подчеркивает необходимость обеспечения доступа СММ на временно оккупированный полуостров, сказал Цымбалюк.

“Украинская делегация и наши западные партнеры выступают с призывами относительно мониторинга ситуации в Крыму. Ведь мониторинговые миссии ООН, которые наблюдают за правами человека, в случае невозможности попасть на территорию проводят опрос людей, приезжающих оттуда, мониторят СМИ, работают с адвокатами и правозащитниками”, – констатировал глава дипмиссии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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