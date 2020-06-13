Сантехника из Подмосковья арестовали после признания в серии убийств и изнасилований

13.06.2020, 18:08, Новости дня

В Московской области сантехник одного из ЖЭО в Московской области арестован после признания в семи убийствах и изнасилованиях, информирует пресс-служба ГСУСК по Подмосковью.

По данным следствия, подозреваемый с 2010 по 2020 годы совершил серию изнасилований и убийств женщин. Как правило он проникал в дома, где и совершал преступления. На допросе у следователя признался в семи убийствах и изнасилованиях, сообщается на сайте ведомства.

«По ходатайству следователя ГСУ СК РФ по Московской области судом в отношении 53-летнего жителя города Каширы, подозреваемого в серии изнасилований и убийств женщин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Уточняется, что был проведен ряд мероприятий, в ходе которых провели ряд экспертиз, в том числе по образцам ДНК проведены сравнительные исследования, отработан большой круг лиц, осмотрено многочисленное количество видео с камер наблюдения, проведены технические мероприятия с телефонной и иной техникой.

«В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению иных аналогичных преступлений», – отмечено в сообщении.