Михаил Ефремов записал обращение с извинениями к семье погибшего в ДТП с его участием

13.06.2020, 17:50, Разное

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение с извинениями к семье погибшего водителя в ДТП в центре Москвы, виновником которого стал артист. Ролик опубликована на YouTube-канале «Гражданин поэт».

«Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят», — пояснил актер, добавив, что поможет семье погибшего «всеми средствами».

Он отметил, что «непростительно садиться по пьянке за руль» и пообещал, что не собирается «отмазываться», используя свои связи.

«Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова», — сказал он.

Артист находится под домашним арестом: после смерти пострадавшего в аварии Захарова ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, которое привело к гибели человека (ч.4 ст. 264 УК). Данная статья предполагает срок от 5 до 12 лет лишения свободы. Кроме того, правоохранительные органы возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования дела о ДТП.

ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце возле Смоленской площади в Москве. Ефремов на своем автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», которым управлял 57-летний Захаров. Он скончался в больнице.